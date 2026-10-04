Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Zincir marketlerde kapsamlı denetim: fiyat, son kullanma ve hijyen kontrolü

Şehzadeler Zabıtası, zincir marketlerde fiyat, raf-kasa uyumu, son kullanma tarihleri ve hijyen denetimi gerçekleştirdi; eksikliklerde yasal işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zincir marketlerde kapsamlı denetim: fiyat, son kullanma ve hijyen kontrolü

zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi:

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınirları içinde faaliyet gösteren zincir marketlerde kapsamlı denetimler yaptı. Ekipler, alışveriş güvenliğini ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında işletmelerin uygulamalarını maddeler halinde kontrol etti.

denetimin kapsamı:

Zabıta ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarını, kasa fişleriyle raf etiketleri arasındaki uyuşumu, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve işletmelerin hijyen şartlarını titizlikle inceledi. Gözlemlenen eksiklikler ve mevzuata aykırılık oluşturabilecek durumlar tutanak altına alındı; tespit edilen uygunsuzluklar için ilgili işletmelerle ilgili süreç başlatıldı.

uyarı ve yasal süreç:

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, işletme yetkililerine gerekli uyarıları yapmayı da ihmal etmedi. Eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılar verilirken, halkın zarar görmesini engellemek amacıyla bazı vakalarda yasal işlem başlatıldı. Yapılan denetimlerin tüketicilerin mağduriyetini önlemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini belirterek, "Denetimlerimizin temel amacı cezai işlem uygulamak değil, halkımızın sağlığını korumak ve ilçemizde bulunan işletmelerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlamak. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı bir alışveriş ortamına kavuşması için denetimlerimiz devam edecek" dedi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ZİNCİR MARKETLERE...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hastaneler çevresinde 24 saatlik sıcak asfalt çalışması
images

ATSO'da sarı liste tüm meslek gruplarında üstünlüğü sağladı
images

Makam odası geçmişin el emeğini sergileyen küçük bir müze niteliğinde
images

Osmanlı geleneğini minyatürlerle yaşatan takunya ustası İzmir'de direniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacabey'de ormanda çıkan tartışma can aldı

Türkiye ev sahipliğinde Nusret-2026: İzmir Körfezi ve Karadeniz sahillerinde ortak tatbikat

İş dünyası dayanışmayı öne çıkarıyor: Malatya platformu vakfın açılışında yer aldı

Besni'de konteyner markette kasayı boşalttı, içeceğini içip çıktı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip