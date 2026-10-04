Zincir marketlerde kapsamlı denetim: fiyat, son kullanma ve hijyen kontrolü

zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi:

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınirları içinde faaliyet gösteren zincir marketlerde kapsamlı denetimler yaptı. Ekipler, alışveriş güvenliğini ve tüketici haklarını korumayı amaçlayan çalışmalar kapsamında işletmelerin uygulamalarını maddeler halinde kontrol etti.

denetimin kapsamı:

Zabıta ekipleri, marketlerde satılan ürünlerin fiyatlarını, kasa fişleriyle raf etiketleri arasındaki uyuşumu, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve işletmelerin hijyen şartlarını titizlikle inceledi. Gözlemlenen eksiklikler ve mevzuata aykırılık oluşturabilecek durumlar tutanak altına alındı; tespit edilen uygunsuzluklar için ilgili işletmelerle ilgili süreç başlatıldı.

uyarı ve yasal süreç:

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, işletme yetkililerine gerekli uyarıları yapmayı da ihmal etmedi. Eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılar verilirken, halkın zarar görmesini engellemek amacıyla bazı vakalarda yasal işlem başlatıldı. Yapılan denetimlerin tüketicilerin mağduriyetini önlemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceğini belirterek, "Denetimlerimizin temel amacı cezai işlem uygulamak değil, halkımızın sağlığını korumak ve ilçemizde bulunan işletmelerin yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesini sağlamak. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı bir alışveriş ortamına kavuşması için denetimlerimiz devam edecek" dedi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.