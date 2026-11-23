maçın hakemleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba saat 23.00'te Stamford Bridge'de oynanacak Şakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşmasının hakem ataması resmi olarak duyuruldu.

merkezde Michael Oliver:

Karşılaşmada düdüğü Michael Oliver çalacak. Oliver'in saha içindeki yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olacak; maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olarak belirlendi.

video hakem ekibi:

Müsabakanın VAR koltuğunda Stuart Attwell oturacak, AVAR görevini ise Darren England üstlenecek. Atama, UEFA'nın görev dağılımı çerçevesinde açıklandı ve teknik ekipler maç takvimine göre hazır bulunacak.

Hakem listesi, hem saha içi kararlar hem de VAR sürecindeki yetkilendirmeler açısından maçın yönetim kadrosunu netleştiriyor; bu atama her iki takımın da hazırlık süreçlerinde takip edilecek unsurlar arasında yer alacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTASINDA OYNANACAK SHAKHTAR DONETSK-FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINI İNGİLİZ HAKEM MİCHAEL OLİVER YÖNETECEK.