sinop üniversitesi motosiklet topluluğu etkinliği

Sinop Üniversitesi Motosiklet Topluluğu tarafından "Kasım’da Sinop Başkadır" temasıyla düzenlenen etkinlikte üniversiteli motosiklet tutkunları kent merkezinde bir araya geldi. Etkinlik, katılımcılara pratik bilgilerin yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerle kaynaşma imkânı sundu.

etkinlik programında neler vardı:

Gün boyunca düzenlenen programda ön planda güvenli sürüş eğitimi yer aldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından verilen bilgilendirme oturumlarında trafik güvenliği kuralları ve sürücü sorumlulukları öğrencilere aktarıldı. Eğitim, katılımcıların bilinçlenmesini ve güvenli sürüş bilincinin artmasını hedefledi.

Teorik ve uygulamalı bölümlerin ardından gençler sportif etkinliklerle enerjilerini tazeledi; etkinlik kapsamında düzenlenen voleybol maçı öğrenciler arasında rekabetçi ve eğlenceli anlara sahne oldu. Günün akşam bölümünde ise gitar eşliğinde gerçekleştirilen müzik dinletisi, farklı bölümlerden gelen öğrenciler için tanışma ve kaynaşma fırsatı yarattı.

katılımcılar ve etkinliğin sona ermesi:

Topluluğun akademik danışmanı Doç. Dr. Gürol Yokuş öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, aralarında uluslararası öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Motosikletleriyle dikkat çeken gençler, gün boyunca düzenlenen faaliyetlerle hem keyifli vakit geçirdi hem de yeni dostluklar kurdu.

Program, Millet Bahçesi ziyaretiyle son buldu; burada katılımcılar motosiklet tutkusunu sosyal ve sportif etkinliklerle birleştirerek dayanışma ve iletişim ağlarını güçlendirdi. Etkinlik, topluluk üyeleri arasında güvenli sürüş bilincinin pekiştirilmesi ve sosyal bağların güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MOTOSİKLET TOPLULUĞU TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÜNİVERSİTELİ GENÇLER GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNİN YANI SIRA SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLERLE KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ.