Muratpaşa'nın kortlardaki çoklu başarıları:

Antalya'da aynı dönemde düzenlenen iki turnuvada Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları birden fazla kategoriye yayılan derecelerle dikkat çekti. Kulüp, Kemer'deki Türkiye Tenis Federasyonu organizasyonu ile Belek'teki uluslararası turnuvada toplamda şampiyonluk, final ve grup ikinciliği elde etti.

Kemer sonuçları ve yaş kategorileri:

16-21 Kasım tarihlerinde Kemer'de düzenlenen 8-9-10 Yaş Sonbahar Tenis Turnuvası'na Muratpaşa'dan 5 sporcu katıldı. Kulüp oyuncuları farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıktı; 9 yaş çiftler kategorisinde Eylül Kayoğlu ve Lale Çavdar şampiyonluğa ulaştı.

Teselli (consolation) kategorilerinde de başarılı sonuçlar geldi: 10 yaşta Yusuf Asil Ege Acar, 9 yaşta ise Lale Çavdar ve Aras Ayan birincilik elde etti. Ayrıca Eylül Kayoğlu, 9 yaş tekler ana tabloda finale yükselirken, 8 yaş kategorisinde yarışan Lina Atladı çiftlerde finalist oldu; Atladı teklerde de ana tabloda mücadele etti.

Belek'te uluslararası performans:

15-20 Kasım tarihlerinde Belek'te düzenlenen uluslararası turnuvada Muratpaşa adına korta çıkan Su Özkaya, toplam 5 maçın 4'ünü kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuç, kulübün uluslararası arenada da rekabet edebilecek oyuncular yetiştirdiğine işaret ediyor.

Her iki organizasyondaki dereceler, Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapı çeşitliliği ve genç sporcuların farklı yaş kategorilerinde gösterdiği istikrarı ortaya koyuyor. Kulübün kısa vadede bu başarıların üzerine koyarak ilerlemesi bekleniyor.

KEMER’DE 5 SPORCUYLA MÜCADELE EDEN KULÜP, FARKLI YAŞ KATEGORİLERİNDE KÜRSÜYE ÇIKARKEN BELEK’TEKİ ULUSLARARASI TURNUVADA SU ÖZKAYA GRUBUNU İKİNCİ SIRADA TAMAMLADI.