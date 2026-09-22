Zonguldak’ta 19 yaşındaki Celal Can Er davasında sanık ilk kez hakim karşısında

Zonguldak'ta 15 Ağustos gecesi Bahçelievler Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşanan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Celal Can Er olayına ilişkin dava, Y.C. isimli sanığın Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasıyla başladı. Olayda kullanılan bıçağın uzunluğunun 26 santimetre olduğu, Er'in kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı tutanaklara geçti.

Olayın seyri:

Görgü tanıklarının ve soruşturma kayıtlarının aktardığına göre, taraflar arasında eski kız arkadaşı üzerinden başlayan husumet bulundu. Sanığın, eski kız arkadaşına sosyal medya aracılığıyla takip isteği gönderdiği iddiası üzerine Celal Can Er ile Y.C. arasında arbede çıktı. Kavgada Y.C.'nin bıçağı çektiği ve Er'i ağır şekilde yaraladığı belirtiliyor. Er, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Soruşturma sonrası Y.C. polis ekiplerine teslim oldu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma ve savunma:

Mahkemedeki savunmasında sanık Y.C., söz konusu "takip isteği gönderme" iddiasının iki yıl önce yaşandığını belirtti ve olay anına ilişkin ayrıntılı anlatım sundu. Y.C. ifadesinde; "Eskiden tanımadığım biri bana yazmıştı, konuşmuştuk. Celal Can beni arayıp söyleyince durumu ona anlattım hatta konuşmaların ekran görüntülerini de ilettim. 2026 yılına kadar hiçbir sorun yaşamadık. Asker eğlenceme geldiğinde 'iyi ki kız yüzünden arkadaşlığımız bozulmamış' demişti. Bir arkadaşımın arabasına bakmaya gitmiştim dönerken K.M.'yi gördüm muhabbet ettik ben eve gittim. Akşam beni bilmediğim bir numara ısrarla aradı. Celal Can beni çağırıyordu, ısrar etti, evime gelebileceğini falan söyledi. Çok istemesem de taksiyle gittim. Parkta araçtan iniyorken Celal Can bana yumruk attı. Beni arabaya zorla bindirmeye çalıştılar. Celal Can bana bir tane daha vurdu. Yumruk attı hakaret etti. Kendisini yapma etme diye ikna etmeye çalıştım. En son P. beni tuttu. Ben elimle itip kenara geçmeye çalıştım. Etrafımı yuvarlak yapmışlardı. Son 3'üncü darbeyi alınca bıçağı çekip hedef gözetmeden salladım. Karın bölgesi diye hatırlıyorum. Orada bana saldırmaya çalıştılar. Ben uzaklaşmaya çalışırken arkamdan tahta parçaları falan attılar." dedi.

Duruşmada ayrıca mağdurun annesi Mehtap Çakmak söz aldı ve oğlunun kasten öldürüldüğünü belirterek, "Öfkeyle oldu hadi neden koluna bacağına değil de kalbine vurup hayattan koparmış. Onu dünyadan koparmak için yapmış. Ağır ceza alsın istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı, Y.C.'nin olay anında etrafının sarıldığı gerekçesiyle eyleminin meşru müdafaa sınırları içinde kaldığını belirterek tahliye talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Kasım 2026 tarihine erteledi.

ZONGULDAK’TA 19 YAŞINDAKİ CELAL CAN ER’İN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ CİNAYETİN SANIĞI Y.C. HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.