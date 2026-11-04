Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak günlük yaşamı etkiledi

Zonguldak'ta aniden bastıran sağanak:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısı verilen Zonguldak'ta öğleden sonra etkili olan yağmur, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle pazarda alışverişe çıkan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı; bazıları pazardaki brandaların ve iş yerlerinin saçaklarının altına sığınırken, bazıları ıslanmamak için koşarak kapalı alanlara ulaştı. Şemsiyeyle hazırlıklı çıkanlar ise yollarına devam etti ve yağış aralıklarla sürmeye devam etti.

Meteorolojiden sel ve su baskını uyarısı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Kasım tarihinde yayımlanan uyarıda, Zonguldak ile birlikte Bartın, Düzce, Sinop ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Uyarıda, yağış miktarının yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği öngörülürken, sarı kodlu uyarının 4 Kasım Çarşamba günü saat 12.00 ile 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00 arasında geçerli olduğu kaydedildi. Meteoroloji, oluşabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Vatandaş tepkileri ve ulaşım üzerindeki etkiler:

Sağanak, kent merkezinde trafik akışında yoğunluğa neden oldu; özellikle ana arterlerde zaman zaman yavaşlamalar görüldü. Pazarda kısa süreli sığınma arayan vatandaşlar ile alışverişini tamamlayamayanlar, yağışın dinmesini bekledi. Yetkililerin uyarıları doğrultusunda vatandaşların tedbirli davranması ve gün içinde meteorolojik gelişmeleri takip etmesi önem taşıyor.

ZONGULDAK'TA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU