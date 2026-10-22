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Zonguldak'ta çökme sonrası 7 bina ve 13 daire boşaltıldı

Zonguldak'ta üç katlı betonarme binanın çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı; çevredeki 7 bina ve 13 dairede 30 kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:33

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Zonguldak'ta çökme sonrası 7 bina ve 13 daire boşaltıldı

Zonguldak'ta binanın çöküşü ve sabah yapılan tespitler

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında bir 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu meydana gelen olayın boyutu, günün ilk ışıklarıyla birlikte netleşti. Enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybederken, kardeşi 68 yaşındaki Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarıldı.

Enkaz ve kurtarma çalışmaları:

Gece süren arama kurtarma faaliyetlerinin ardından bölgedeki çalışmalar sabah da devam etti. Ekipler, enkaz ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı; alan polis tarafından bariyerlerle kapatıldı ve ekipler nöbet tutuyor. Olay sırasında ailenin diğer üyesi Kemal Akçaharman'ın binanın dışında olduğu ve zarar görmediği belirtildi.

Tahliye, sağlık ve soruşturma:

Havadan görüntülenen alan incelemesinde, çöken binanın çevresindeki 7 binada yer alan 13 dairede yaşayan toplam 30 kişi tahliye edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yapıyor.

Enkazdan yaralı kurtarılan Kenan Akçaharmanın tedavisi Atatürk Devlet Hastanesi Ortopedi Servisinde sürüyor; burnunda kırık tespit edilen Akçaharman'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Enkaz altında hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından binanın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN ENKAZIN ÇEVRESİNDE 7 BİNA, 13 DAİREDE YAŞAYAN 30 KİŞİ TAHLİYE...

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN ENKAZIN ÇEVRESİNDE 7 BİNA, 13 DAİREDE YAŞAYAN 30 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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