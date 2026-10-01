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Zonguldak'ta denizlerde 24 saat sürecek fırtına alarmı

Zonguldak Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısıyla 2 Ekim öğleden sonra başlayıp yaklaşık 24 saat sürecek, saatte 50-75 km'ye ulaşabilecek fırtına için uyardı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta denizlerde 24 saat sürecek fırtına alarmı

Zonguldak'ta denizlerde 24 saat sürecek fırtına alarmı

Zonguldak Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda denizlerde beklenen kuvvetli fırtına için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, rüzgârın yönü, şiddeti ve süresi hakkında kesin bilgiler paylaşıldı.

fırtınanın zamanlaması ve şiddeti:

Açıklamaya göre 2 Ekim Cuma günü öğle saatlerinden itibaren denizlerde rüzgârın doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetini artırması bekleniyor. Rüzgârın 12.00'den itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor ve olumsuz hava koşullarının yaklaşık 24 saat boyunca etkili olacağı kaydedildi. Fırtınanın 3 Ekim Cumartesi saat 12.00 civarında etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

vatandaşlara ve denizcilere uyarılar:

Valilik, fırtına nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek, denizcilerin ve vatandaşların muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yapılan duyuruda, yetkililerin takip edilmesi ve zorunlu olmadıkça denize açılmaktan kaçınılması tavsiye edildi.

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ZONGULDAK’TA DENİZLERDE FIRTINA UYARISI: HIZI 75 KİLOMETREYİ BULACAK

ZONGULDAK’TA DENİZLERDE FIRTINA UYARISI: HIZI 75 KİLOMETREYİ BULACAK

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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