Zonguldak'ta sağanak heyelanlara yol açtı, ekipler temizliğe odaklandı

Zonguldak'ta yağışın etkileri

Sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı sonrasında kent genelinde hissedildi. Yağmur, özellikle yüksek kesimlerde toprak kaymalarına ve cadde ile sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Mazgalların tıkanması ve yolların temizlenmesi:

Yoğun yağmur suları birçok noktada mazgalları tıkadı; bunun sonucu cadde ve sokaklara toprak, taş ve moloz yığınları sürüklendi. Belediye ekipleri iş makineleri, kepçeler ve el aletleriyle tıkanan noktaları açmak, biriken molozları temizlemek ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı.

Çaydamar Mahallesi'nde debi yükseldi, işyeri zarar gördü:

Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi; dağlardan taşınan toprak ve taş parçaları bazı mazgalları doldurdu. Suların yollara taşması sonucunda mahallede bir işyeri suyla doldu ve ekipler biriken molozları kepçelerle temizleyerek tahliye çalışması yürüttü. Rüzgârın etkisiyle devrilen bir ağacın kaldırılması için de belediye ekipleri müdahale etti.

Kent genelinden gelen heyelan ihbarları üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri ilgili bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin ve toprak yığınlarının olduğu noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK'TA SABAHA KARŞI BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ