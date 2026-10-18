Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Zonguldak'ta sağanak heyelanlara yol açtı, ekipler temizliğe odaklandı

Meteoroloji'nin turuncu kod uyarısı sonrası Zonguldak'ta başlayan sağanak, mazgalları tıkayıp heyelan ve su baskınlarına neden oldu; ekipler çalışıyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:37

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Zonguldak'ta sağanak heyelanlara yol açtı, ekipler temizliğe odaklandı

Zonguldak'ta yağışın etkileri

Sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı sonrasında kent genelinde hissedildi. Yağmur, özellikle yüksek kesimlerde toprak kaymalarına ve cadde ile sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Mazgalların tıkanması ve yolların temizlenmesi:

Yoğun yağmur suları birçok noktada mazgalları tıkadı; bunun sonucu cadde ve sokaklara toprak, taş ve moloz yığınları sürüklendi. Belediye ekipleri iş makineleri, kepçeler ve el aletleriyle tıkanan noktaları açmak, biriken molozları temizlemek ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı.

Çaydamar Mahallesi'nde debi yükseldi, işyeri zarar gördü:

Çaydamar Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi; dağlardan taşınan toprak ve taş parçaları bazı mazgalları doldurdu. Suların yollara taşması sonucunda mahallede bir işyeri suyla doldu ve ekipler biriken molozları kepçelerle temizleyerek tahliye çalışması yürüttü. Rüzgârın etkisiyle devrilen bir ağacın kaldırılması için de belediye ekipleri müdahale etti.

Kent genelinden gelen heyelan ihbarları üzerine AFAD, polis ve itfaiye ekipleri ilgili bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri ise su birikintilerinin ve toprak yığınlarının olduğu noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK&#039;TA SABAHA KARŞI BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ZONGULDAK'TA SABAHA KARŞI BAŞLAYAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ, KENT GENELİNDE HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kepez'te üretimden parka: kent dört mevsim çiçek açıyor
images

Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü
images

Van'da toz taşınımı günlük hayatı etkiledi
images

Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

GençTek forumunda öğrenciler dijital ve toplumsal sorunlara çözüm aradı

Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı

Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı