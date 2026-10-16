Zonguldak'ta sağanak sonrası validen saha denetimi ve koordinasyon talimatı

Zonguldak'ta saha çalışmaları yerinde denetlendi

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak genelinde etkili olan şiddetli yağmurun ardından yürütülen çalışmaları sahada bizzat denetledi. İnceleme sırasında yetkililerden hasar ve müdahale süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı ve durumu yerinde gözlemledi.

müdahale ve alınan önlemler:

Vali Hacıbektaşoğlu, yağışın yol açtığı hasar ile alınan önlemlerin mercek altına alındığını belirtti. Müdahalelerin hız kesmeden sürmesi gerektiğini vurgulayarak, sahadaki ekiplerin çalışmalarını hızlandırması yönünde gerekli talimatları iletti.

kurumlar arası koordinasyon ve takip:

Denetim sırasında kurum yetkilileriyle görüşen Hacıbektaşoğlu, kurumlar arası eşgüdümün önemine dikkat çekti. Çalışmaların aralıksız devam etmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi için ilgili birimler arasında takip ve koordinasyon mekanizmalarının işletilmesi kararlaştırıldı.

VALİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU, KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE DENETLEYEREK KOORDİNASYON TALİMATI VERDİ.