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zonguldak'ta yerli elektrohidrolik yükleyiciyle ithalata alternatif üretim

TTK ve BEUN ortaklığında geliştirilen yerli elektrohidrolik yükleyici yaklaşık 200 bin dolara üretildi; hedef, 500 bin dolarlık ithalata son vermek.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:28

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

zonguldak'ta yerli elektrohidrolik yükleyiciyle ithalata alternatif üretim

TTK ve BEUN iş birliğiyle maden makinelerinde yerli dönüşüm:

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenlerinin ortak çalışması sonucu yer altı kömür ocaklarında kullanılmak üzere geliştirilen elektrohidrolik yükleyici prototipi tanıtıldı. Proje, ithalata dayalı makine parkını azaltmayı ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor.

TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz tarafından açıklanan bilgilere göre ilk prototipin tasarım maliyeti yaklaşık 200 bin dolar oldu. Bu makinenin yurt dışından temin edilen benzerlerinin maliyeti yaklaşık 500 bin dolar seviyesindeydi. Kurum, üretimi kendi imkanlarıyla sürdürerek hem bütçesel tasarruf hem de tedarik güvenliği sağlamayı hedefliyor.

prototipin teknik yaklaşımı ve yerlilik oranı:

Proje sıfırdan, yer altı madenciliğinin sahadaki ihtiyaçları gözetilerek tasarlanmış durumda. TTK Maden Makineleri Fabrikası ile BEUN akademisyenlerinin ortak mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirilen yükleyicinin üretiminde yaklaşık %70 yerlilik oranına ulaşıldı. Üniversitenin akademik çalışmaları, saha gözlemleri ve fabrikanın imalat kabiliyetleri bir araya getirilerek hem tasarım hem de uygulama aşamaları yürütüldü.

Genel Müdür Kiraz, projenin başlangıcından itibaren yürütülen akademik katkıyı özellikle vurguladı ve proje koordinasyonunda görev alan Kadir Çelike işaret etti. Kiraz, makinenin sahada çalışacak şekilde hazır hale gelmesinde akademik-veri toplama ve uygulama değerlendirmelerinin belirleyici olduğunu belirtti.

fabrikanın geçmişi, stratejik dönüşüm ve ihracat hedefleri:

TTK Maden Makineleri Fabrikası uzun yıllardır dökümhaneden nihai ürüne kadar üretim yapabilen entegre bir tesis olarak tanınıyor. Kurum temsilcileri fabrikanın 1970'li yıllarda ve Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasındaki ambargo döneminde bini aşkın çalışanla 70'in üzerinde farklı makine ve teçhizat ürettiğini hatırlatıyor. Sanayinin gelişimiyle birlikte üretim odağı değişse de günümüzde tesis, katma değeri yüksek ve daha önce dövizle temin edilen ekipmanların yerli üretimine yönelmiş durumda.

TTK, bu yerli üretim deneyimini yeni projelere taşımayı, üniversite-sanayi iş birliğini sürdürmeyi ve nihai hedef olarak ihracata yönelik çalışmaları hayata geçirmeyi planlıyor. BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da yüzde 70 oranındaki yerlilik ve ortak emeğin önemine dikkat çekerek çalışmanın hem üniversite hem kurum için gurur verici olduğunu ifade etti.

Tüm taraflar, prototipin seri üretime geçmesi, ek taslak projelerin netleştirilmesi ve tasarım-imalat süreçlerinin birlikte yürütülmesi yönünde görüş birliği içinde olduğunu belirtti.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) İLE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) İŞ BİRLİĞİNDE, YER...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (TTK) İLE ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) İŞ BİRLİĞİNDE, YER ALTI KÖMÜR OCAKLARINDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTROHİDROLİK YÜKLEYİCİ GELİŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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