Dolar 49,9895 +0,03%
Euro 55,9045 -0,04%
Bist 11.029,05 +0,61%
Altın Gram 6.296,36 -1,31%
EUR/USD 1,1179 -0,10%
Brent Petrol 106,19 +1,36%
--°

Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Kasım Tek Sağlık Günü'nde insan, hayvan ve çevre sağlığının iç içe olduğunu, ortak çalışma gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

3 Kasım Tek Sağlık Günü: müdürlüğün mesajı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Kasım Tek Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada Tek Sağlık yaklaşımının, sağlık hedeflerine ulaşmada bütüncül bir perspektif sunduğu belirtildi.

iş birliği ve disiplinler arası rol:

Paylaşımda, Tek Sağlık anlayışının tıp doktorları, veteriner hekimler, çevre sağlığı uzmanları ve farklı meslek gruplarının birlikte çalışmasını gerektirdiği vurgulandı. Müdürlük, bu modelin saha uygulamalarında koordinasyon, hızlı müdahale ve ortak sorumluluğu güçlendirdiğini ifade etti.

odaklanan küresel sorunlar:

Müdürlüğün mesajında, Tek Sağlık yaklaşımının çevre kirliliği, gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, biyolojik çeşitlilik kaybı ve antimikrobiyal direnç gibi küresel sorunlara odaklandığı kaydedildi. Açıklamada, dünyadaki tüm canlılar için en iyi sağlık sonuçlarının hedeflendiği ve insan, hayvan ile çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği bir kez daha vurgulandı.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3 KASIM TEK SAĞLIK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, İNSAN...

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3 KASIM TEK SAĞLIK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞININ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Savunma sanayisinde beyin gücüne dönüşüm için yetkinlik mimarisi öne çıktı
images

Siirt’te organ bağışına dair bilinç kampanyası 'hayat kurtarır' köşesiyle güçlen...
images

Çeşme'nin termal kaynakları sağlık turizmine taşınacak adımlar masaya yatırıldı
images

Porsuk Çayı'na gece yeni bir yüz: köprüler modern aydınlatmayla canlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentte kaçakçılığa ağır darbe: 15 kişi gözaltında

Edirne Meriç nehrinde bot faciası: iki çocuk aranıyor

Yeni Parti liderinden TBMM'de Bahçeli'ye taziye ziyareti

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Ankara'da hamile kadın bebeğini kaybetti

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı