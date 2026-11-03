Zonguldak'tan tek sağlık çağrısı: insan, hayvan ve çevre birlikte korunmalı

3 Kasım Tek Sağlık Günü: müdürlüğün mesajı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Kasım Tek Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, insan, hayvan ve çevre sağlığının bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada Tek Sağlık yaklaşımının, sağlık hedeflerine ulaşmada bütüncül bir perspektif sunduğu belirtildi.

iş birliği ve disiplinler arası rol:

Paylaşımda, Tek Sağlık anlayışının tıp doktorları, veteriner hekimler, çevre sağlığı uzmanları ve farklı meslek gruplarının birlikte çalışmasını gerektirdiği vurgulandı. Müdürlük, bu modelin saha uygulamalarında koordinasyon, hızlı müdahale ve ortak sorumluluğu güçlendirdiğini ifade etti.

odaklanan küresel sorunlar:

Müdürlüğün mesajında, Tek Sağlık yaklaşımının çevre kirliliği, gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar, biyolojik çeşitlilik kaybı ve antimikrobiyal direnç gibi küresel sorunlara odaklandığı kaydedildi. Açıklamada, dünyadaki tüm canlılar için en iyi sağlık sonuçlarının hedeflendiği ve insan, hayvan ile çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği bir kez daha vurgulandı.

ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 3 KASIM TEK SAĞLIK GÜNÜ DOLAYISIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞININ BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALINMASI GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.