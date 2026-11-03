Yaşlı üreticinin yalnızlığına çare: ücretsiz inek tırnak bakımı

belediye hizmeti ve yerel destek:

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik ücretsiz tırnak bakım hizmeti sunmaya devam ediyor. Yerelden kalkınma vizyonuyla planlanan hizmet, özellikle küçük aile işletmeleri ve yalnız yaşayan üreticiler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Sonbahar dönemi tırnak bakım hizmetine başvuran üreticiler arasında yer alan 67 yaşındaki Fikriye Gökay, Konyaaltı Hacısekililer Mahallesi'nde bulunan çiftliğinde ekiplerin müdahalesiyle ineklerinin bakımını yaptırdı.

veteriner kontrolünde tırnak kesimi:

Büyükşehir Belediyesi’nin uzman veteriner kadrosu gözetiminde gerçekleştirilen müdahalelerde, hayvanların tırnak kesimleri profesyonel ekipler tarafından makineyle yapılıyor. Hizmet, hem hayvan sağlığının korunmasını sağlıyor hem de üreticilerin iş gücünde ciddi ölçüde kolaylık yaratıyor. Aile işletmesi üreticilere ücretsiz sunulan bu destek, hayvanların hareket kabiliyetini koruyarak olası sakatlanma ve verim kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

Konyaaltı Hacısekililer Mahallesi'nde yapılan uygulamada ekipler, Gökay'ın ineklerinin tırnaklarını kontrol edip düzenli bakımını gerçekleştirdi; gerekli görülen kontroller yapıldı ve hayvanların durumu kayıt altına alındı.

çiftçinin anlatımı:

Yalnız yaşadığını ve hayvanlarıyla tek başına ilgilendiğini belirten Gökay, bir ineği ile buzağısının olduğunu söyleyerek müdahalenin neden gerekli olduğunu açıkladı: "İneğim yavruladıktan sonra ahırda bir süre sonra topallamaya başladı. Nedenini başta bilemedim, sonra öğrendim; hayvan salınıp yayılmadığı için tırnağı uzuyor, topallıyormuş."

Gökay, yakınlarının Büyükşehir Belediyesi ile iletişime geçtiğini ve ekiplerin hızlıca gelerek müdahale ettiğini ifade etti: "Sağ olsunlar hemen gelip kontrol ettiler ve tırnaklarını kesip yardımcı oldular. Ben makine ile olacağını bilmiyordum, testere ile kesecekler zannediyordum. Ama makine ile rahatça kestiler." Ayrıca Gökay, hayvanlarına olan bağlılığını, "Ben hayvanlarımı çok severim, kendim kaç öğün yersem onları da beslerim" sözleriyle dile getirdi.

Belediyenin bu uygulaması, özellikle fiziksel destek ve ekipman erişimi sınırlı olan yaşlı üreticiler için hem bakım hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK SUNDUĞU ÜCRETSİZ TIRNAK BAKIM HİZMETİ ÜRETİCİLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR. SONBAHAR DÖNEMİ TIRNAK BAKIM HİZMETİ İÇİN TALEPTE BULUNAN 67 YAŞINDAKİ FİKRİYE NENENİN İNEKLERİNİN TIRNAK KESİMLERİ YAPILDI.