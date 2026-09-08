Zorlu sürecin ardından doktor oldu: Erzincan'da başhekim olarak göreve başladı

olay ve tedavi süreci:

2023 yılında Mersin'de öğrenciyken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Nida Nur Nergiz, tedavi sürecinin ardından eğitimine ara vermeden devam etti. Saldırı, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde meydana geldi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Ersin Karakuş tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildi.

Saldırının güvenlik kamerası görüntülerinin ardından kaçan zanlı Adana'da yakalanarak tutuklandı. Olay sonucunda sağ bacağını kaybeden Nergiz, yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçti ve tıp eğitimine devam etmek üzere Erzincan'a yöneldi.

mesleki gelişim ve atama:

Nergiz, tedavisinin ardından eğitimine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde devam etti ve mezuniyetinin ardından doktor oldu. Meslek hayatına Erzincan'da başlayan Nergiz, bugün itibarıyla Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı.

Atama sonrası Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından makamında kabul edilen Nergiz, il sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek yeni görevine ilişkin tebrik ve temennileri kabul etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de Nergiz'in atamasını doğrulayarak kendisine görevinde başarılar diledi.

Nergiz, yaşadığı zor dönemi geride bırakarak sağlık hizmeti sunmaya devam etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür etti. Ataması, hem kişisel bir başarı hem de sağlık hizmetlerinde örnek bir dayanışma hikâyesi olarak değerlendiriliyor.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, 2023 YILINDA MERSİN'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYKEN HASTANEDE GÖREVLİ TEKNİSYENİN POMPALI TÜFEKLİ SALDIRISINA UĞRAYARAK SAĞ BACAĞINI KAYBEDEN NİDA NUR NERGİZ'İ MAKAMINDA KABUL ETTİ