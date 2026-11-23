Ziyaret ve değerlendirmeler:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankarada bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Zorlu, OSB yönetimiyle yapılan bilgilendirme toplantısına katılarak bölgenin üretim ve Ar-Ge kapasitesi hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Girişim Ofisi'nde genç girişimcilerle bir araya gelen Zorlu, Teknopark bünyesindeki Ar-Ge firmalarının çalışmalarını yerinde inceledi ve yapılan üretim-tasarım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Savunma sanayisinde yerli üretim vurgusu:

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son dönemde Ar-Ge yatırımları ve sanayi altyapısında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti. Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çekerek Türkiye'nin artık sadece alıcı değil, kendi teknolojisini geliştirip tasarlayan ve ihraç edebilen bir ülke konumuna ulaştığını ifade etti.

Bu kapsamdaki somut örneklerden biri olarak Kızılelma'nın silahlı kuvvetlerin envanterine girmesini gösteren Zorlu, sürecin adım adım ilerlemeye devam edeceğini ve Ankara'nın bu yönelimin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Türk Forum 2026, projeler ve ticaret hedefi:

Zorlu, TDT 13. Liderler Zirvesi sonrasında Türk devletleri arasındaki iletişimin yoğunlaştığını ve bunun somut projelere dönüştüğünü kaydetti. Türk Forum 2026 projesinin lansmanının 9 Aralık tarihinde Ankara'da, Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Bu proje kapsamında Türk devletlerinden yaklaşık 300 başvuru geldiğini, değerlendirme sonucu 21 projenin ödüllendirileceğini belirten Zorlu, ödül töreninin yoğun katılımla yapılacağını ifade etti.

Ayrıca Teknopark Ankara bünyesinde bir Türk Dünyası Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Merkezi kurulmasını son derece önemli bulduklarını söyleyen Zorlu, bu merkezin hayata geçirilmesi için ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Zorlu, Türkiye Yüzyılı hedefinin eş zamanlı olarak Türk Dünyası Yüzyılı ile ilerlediğini vurgulayarak ticarete ilişkin somut hedefi paylaştı: orta vadede Türk devletleriyle ticaret kapasitesinin 60 milyar dolar seviyesine çıkarılması amaçlanıyor ve bu hedefin yaklaşık yüzde 45'inin şu an gerçekleştirildiği belirtildi.

Konuşmasının ardından Zorlu, Girişim Ofisi'nde genç girişimcilerle görüşmelerini sürdürdü ve Ar-Ge firmalarındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi almaya devam etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türk devletleriyle ticaret kapasitesini 60 milyar dolara çıkarma hedefimiz bulunmaktadır"