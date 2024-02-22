Bist 100
9.347,17 0%
DOLAR
30,99 -0,06%
EURO
33,61 0,1%
ALTIN
2.006,05 -0,1%

Çağlar Çorumlu, ‘Şakşakçılar’ ile memleketinde sahne aldı! Sahne öncesi neler dedi?

Çağlar Çorumlu, memleketi Merzifon’da ‘Şakşakçılar’ oyununu oynadı. Sevgililer Günü’nde sevginin her gün yaşanması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 18:33
Çağlar Çorumlu, ‘Şakşakçılar’ ile memleketinde sahne aldı! Sahne öncesi neler dedi?

Çağlar Çorumlu: Sevgi her gün yaşanmalı

‘Şakşakçılar’ adlı oyunu Erkan Baylav ve Albina Özden ile birlikte sahneye koyan Çağlar Çorumlu, Merzifon Tiyatro Festivali’nin 7. yılında izleyicilerle buluştu. Çorumlu, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, sevgiyi sadece bir güne sığdırmamanın önemini vurguladı. Çağlar Çorumlu, oyundan önce gazetecilerin sorularını cevapladı ve Merzifon’da ilk defa sahne almanın heyecanını ve gururunu paylaştı. Ünlü oyuncu, Burası benim doğduğum ve büyüdüğüm yer. Buraya gelip oynayacağımız oyunun seyircilerimiz tarafından beğenilmesi beni çok mutlu ediyor. Ailem burada yaşıyor, bu yüzden sık sık ziyaret ediyorum. Tiyatro festivalinin ve kitap fuarının 7-8 yıldır devam etmesi de ayrıca gurur verici dedi.

2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Çağlar Çorumlu, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili düşünceleri sorulduğunda ise, Sevgi her gün yaşanmalı. Her güne sevgiyle bakmalıyız. Ben böyle günleri seviyorum. En azından sevgiyi hiç gösteremeyenler için bir fırsat oluyor diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

MSB 16 Bin Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor Başvuru Tarihleri ve Detayları Belli Oldu

MSB 16 Bin Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor Başvuru Tarihleri ve Detayları Belli Oldu

Bebek bezlerinde indirim bekleyenler Carrefoursa'ya koşacak! 29 Şubat’a kadar indirim devam ediyor

Bebek bezlerinde indirim bekleyenler Carrefoursa'ya koşacak! 29 Şubat’a kadar indirim devam ediyor

Huawei’den Apple Vision Pro’ya meydan okuyan gözlük: Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

Huawei’den Apple Vision Pro’ya meydan okuyan gözlük: Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çağlar Çorumlu, ‘Şakşakçılar’ ile memleketinde sahne aldı! Sahne öncesi neler dedi?
2
Kemal Doğulu’dan Kadir Doğulu itirafı: “Onunla sadece kan bağım var”
3
Taner Ölmez, ikinci kez baba oluyor: Bebeğinin cinsiyeti ve ismi belli oldu! İşte detayları
4
Fenomen dizi ''Selena'' Müzikale dönüşüyor: Sinem Kobal'ın yine Selena olması gündemde!
5
Zaferin Rengi Filminden Ankara’da Muhteşem Gala!
6
Survivor Sahra'nın ayrılık nedeni ayyuka çıktı! Meğer kocası ile Seda... Tek tek ifşaladı
7
Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! Daha fazla dayanamadı: Acun apar topar gönderdi

Aylık geliriyle geçinemeyen hanelere 7500 TL yardım sürprizi! Bu şartı sağlayanlar alabilecek

Emekli bayram ikramiyesinde kapsam genişliyor! Dul ve yetimler ile EYT'li şaibesi ortadan kalkıyor

Çinli teknoloji devi akıllı telefon üretimini bıraktı: Piyasadan ayrılıyor!

KPSS puanıyla tercih yapılacak! Sağlık Bakanlığı 27.000 personel alımı başvurularını açtı

Ispanaklı Pasta nasıl yapılır? Çocuklarınızın bayılacağı bir tarif! Kimse içinde Ispanak olduğunu anlamayacak

Bebek bezlerinde indirim bekleyenler Carrefoursa'ya koşacak! 29 Şubat’a kadar indirim devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı 950 Sözleşmeli Personel Alacak: 50 KPSS Puanı Yeterli! Başvuru Şartları ve Detayları

MSB 16 Bin Sözleşmeli Er Alımı Yapıyor Başvuru Tarihleri ve Detayları Belli Oldu

Huawei’den Apple Vision Pro’ya meydan okuyan gözlük: Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

Raporunu alan başvuruya gidiyor! 1000-2000 TL sosyal yardım müjdesi verildi

Aile Bakanlığı 710 Güvenlik Görevlisi Alacak: Lise Mezunlarına 36.000₺ Maaş Fırsatı! Türkiye Geneli Başvuru Şartları

Sıvı çamaşır deterjanları indirim bekleyenler koştur koştur o markete gidiyor! Büyük indirim sizleri bekliyor