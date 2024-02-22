Çağlar Çorumlu, ‘Şakşakçılar’ ile memleketinde sahne aldı! Sahne öncesi neler dedi?

Çağlar Çorumlu: Sevgi her gün yaşanmalı

‘Şakşakçılar’ adlı oyunu Erkan Baylav ve Albina Özden ile birlikte sahneye koyan Çağlar Çorumlu, Merzifon Tiyatro Festivali’nin 7. yılında izleyicilerle buluştu. Çorumlu, oyun öncesinde yaptığı açıklamada, sevgiyi sadece bir güne sığdırmamanın önemini vurguladı. Çağlar Çorumlu, oyundan önce gazetecilerin sorularını cevapladı ve Merzifon’da ilk defa sahne almanın heyecanını ve gururunu paylaştı. Ünlü oyuncu, Burası benim doğduğum ve büyüdüğüm yer. Buraya gelip oynayacağımız oyunun seyircilerimiz tarafından beğenilmesi beni çok mutlu ediyor. Ailem burada yaşıyor, bu yüzden sık sık ziyaret ediyorum. Tiyatro festivalinin ve kitap fuarının 7-8 yıldır devam etmesi de ayrıca gurur verici dedi.

2012 yılında Gaye Çorumlu ile evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Çağlar Çorumlu, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili düşünceleri sorulduğunda ise, Sevgi her gün yaşanmalı. Her güne sevgiyle bakmalıyız. Ben böyle günleri seviyorum. En azından sevgiyi hiç gösteremeyenler için bir fırsat oluyor diye konuştu.