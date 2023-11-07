Cinsiyet değiştirerek bambaşka biri olan Doruk Doğrusöz'ü görenler tanıyamadı

İşte Benim Stilim programının eski yarışmacılarından Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında Doruk Doğrusöz olarak tanındı. Doruk'un tarzı ve görünümü, cinsiyet değiştikten sonra da dikkat çekici oldu. Klip çekimlerinde styling alanında çalışan Doruk, son olarak yüzüne çene estetiği yaptırdı. İşte detaylar...





CİNSİYET DEĞİŞTİREN DORUK YÜZÜNE ÇENE AMELİYATI DA YAPTIRDI

Neslihan Doğrusöz, İşte Benim Stilim programı ile tanınmış ve popüler bir isim haline gelmişti. Ancak daha sonra cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek Doruk Doğrusöz adını aldı. Bu dönüşüm sonrasında tarzı ve görünümüyle de dikkat çeken Doruk, sık sık gündeme gelmeye başladı. Değişimine rağmen stilleri ve tarzıyla beğeni kazanmayı sürdürdü. İşte diğer ayrıntılar...





Doruk Doğrusöz, klip çekimlerinde styling alanında çalışıyor ve bu alandaki yeteneğiyle de tanınıyor. Son olarak yüzüne çene estetiği yaptırarak dikkat çeken bir değişiklik daha yaşadı. Bu estetik müdahale sonrasında Doruk'un son pozları ve görünümü olay haline geldi. İşte Benim Stilim programıyla başlayan ünü, cinsiyet değiştirdikten sonra da sürdüren Doruk Doğrusöz, kişisel tarzı ve değişim hikayesiyle toplumda farkındalık yaratmış bir isim olarak biliniyor.

Doruk Doğrusöz'ün yaşadığı cinsiyet değişimi ve sonrasındaki estetik müdahale, toplumda cinsiyet kimliği ve dönüşüm konularına daha fazla dikkat çekilmesine yol açtı. Bu tür hikayeler, cinsiyet konularında farkındalık oluşturmanın bir yolu olarak görülüyor ve bireylerin kendi kimliklerini ifade etmelerine destek oluyor.

Sonuç olarak, Neslihan Doğrusöz'ün Doruk Doğrusöz olarak cinsiyet değiştirip tarzını sürdürmesi, kişisel bir dönüşüm hikayesi olarak toplumda dikkat çekiyor. Doruk'un estetik müdahalesi ise bu hikayeye yeni bir sayfa ekledi. Bu tür hikayeler, cinsiyet kimliği ve özgünlük konularında farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Eski yarışmacı Doruk Doğrusöz, son dönemde sıkça konuşulan bir röportajında "Benim karşıma geçip cinsiyet değiştirmeden önce bakire miydin diye sordular" ifadeleriyle gündeme gelmişti. Ancak Doruk, son haliyle paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekti.

Doruk Doğrusöz, siyah gömlek ve pantolon kombiniyle tarzını sergiledi. Bu görünümüyle dikkat çeken Doruk'a sosyal medyada "Çok yakışıklısın" ve "Bu karizma fazla ama" gibi olumlu yorumlar yağdı.

Neslihan Doğrusöz olarak bilinen yarışmacının cinsiyet değiştirmesi ve sonrasında tarzını sürdürmesi, toplumda cinsiyet kimliği ve özgünlük konularına dikkat çekmekte. Doruk'un paylaştığı son fotoğraflar, onun stilinin beğenilmesine ve takdir edilmesine neden oldu.

Bu tür hikayeler, cinsiyet değişimi ve kimlik konularında farkındalık oluşturmanın bir yolu olarak görülüyor. Doruk'un açık kimliği ve kişisel tarzı, toplumda çeşitliliğe saygı duyma ve bireylerin kendi kimliklerini ifade etmelerine destek olma açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak, Doruk Doğrusöz'ün tarzı ve kimliği toplumda dikkat çekiyor. Onun cinsiyet değişimi ve sonrasındaki tarzı, toplumda cinsiyet kimliği ve özgünlük konularına dikkat çekmeye devam ediyor. Doruk'un paylaştığı son fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve olumlu yorumlarla karşılandı.