Mehmet Ali Erbil'in kızından şok sözler: 'Utanıyorum'

Mehmet Ali Erbil son dönemlerde yaşadığı aşklar ve açıklamalarla gündeme gelirken kızı Yasmin Erbil'den ilk defa flaş açıklama geldi. Babasının kendisinden küçük kadınlarla olmasından rahatsız olduğunu itiraf etti.

Mehmet Ali Erbil'in kızından şok sözler: 'Utanıyorum'
Yayın Tarihi:

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırırken bu sevgi ise evlilik teklifi alarak sonlandı. Erbil bir küsüp bir barışık olduğu sevgilisi ile tekrar barıştığını açıkladı.

Özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Yasmin Erbil, babasının olayları hakkında şaşırtan sözleri sarfetti. Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına katılan Erbil, babası hakkında itiraflarda bulundu. "Hayatta en çok neyin çabasını verdin?" sorusuna karşılık Yasmin Erbil  "Yanlış anlaşılmamak, sürekli kendini kontrol etmeye çalışmak... " yanıtını verdi. "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna ise genç oyuncu "Çok gördüğümü düşünümüyorum" ifadelerini kullandı.

yasmin erbil
GENÇ KIZLAR OLMASI BENİ YARALIYOR
Yasmin Erbil, çok fazla babalık gördüğünü düşünmediğini dile getirerek nasıl babamın annesinden yarası varsa benimde babamdan ötürü var sözleri dikkat çekti. Etrafında genç kızlar olması hala beni yaralıyor sözlerini kullandı.

YASMİN ERBİL'DEN FLAŞ İTİRAF
Çınar sorularını yöneltirken Yasmin Erbil ise açtı ağzını yumdu gözünü. Erbi, babası gibi insanlardan hoşlanmadığını öyle tiplerden uzak durduğunu açıkladı.

Öne Çıkanlar
e-Devlet şifresi olanlar dikkat! Bu değişiklikten haberi olmayan yandı e-Devlet şifresi olanlar dikkat! Bu değişiklikten haberi olmayan yandı
Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu Raporlu ilaç kullananlar dikkat! Bomba karar az önce duyuruldu
Merkez Bankası’nın Yılın İlk Faiz Kararı Ne Olacak? İşte Ekonomistlerin Tahminleri Merkez Bankası’nın Yılın İlk Faiz Kararı Ne Olacak? İşte Ekonomistlerin Tahminleri
Çok Okunanlar
'Simit yiyin' diyen Hülya Avşar'ın reklam geliri dudak uçuklattı 'Simit yiyin' diyen Hülya Avşar'ın reklam geliri dudak uçuklattı Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı Tuğba Büyüküstün'ün ikiz kızları yıllar sonra ortaya çıktı Acun Ilıcalı'nın hayalleri suya düştü! Dev bütçesi çöpe gidecek Acun Ilıcalı'nın hayalleri suya düştü! Dev bütçesi çöpe gidecek TikTok fenomeni Mükremin'den asker pozu! TikTok fenomeni Mükremin'den asker pozu! Bülent Ersoy, Zeki Müren'in ölüm sebebini açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı Bülent Ersoy, Zeki Müren'in ölüm sebebini açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı