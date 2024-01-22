Mehmet Ali Erbil'in kızından şok sözler: 'Utanıyorum'

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde kendinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan'a kaptırırken bu sevgi ise evlilik teklifi alarak sonlandı. Erbil bir küsüp bir barışık olduğu sevgilisi ile tekrar barıştığını açıkladı.



Özel hayatı hakkında açıklamalar yapan Yasmin Erbil, babasının olayları hakkında şaşırtan sözleri sarfetti. Oya Çınar'ın Oyalamacalar programına katılan Erbil, babası hakkında itiraflarda bulundu. "Hayatta en çok neyin çabasını verdin?" sorusuna karşılık Yasmin Erbil "Yanlış anlaşılmamak, sürekli kendini kontrol etmeye çalışmak... " yanıtını verdi. "Büyürken aile baskısı yaşadın mı?" sorusuna ise genç oyuncu "Çok gördüğümü düşünümüyorum" ifadelerini kullandı.





GENÇ KIZLAR OLMASI BENİ YARALIYOR

Yasmin Erbil, çok fazla babalık gördüğünü düşünmediğini dile getirerek nasıl babamın annesinden yarası varsa benimde babamdan ötürü var sözleri dikkat çekti. Etrafında genç kızlar olması hala beni yaralıyor sözlerini kullandı.



YASMİN ERBİL'DEN FLAŞ İTİRAF

Çınar sorularını yöneltirken Yasmin Erbil ise açtı ağzını yumdu gözünü. Erbi, babası gibi insanlardan hoşlanmadığını öyle tiplerden uzak durduğunu açıkladı.



