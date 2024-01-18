Müjde Uzman mini elbisesiyle sosyal medyayı kavurdu

Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Müjde Uzman, son paylaştığı pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Alev karakterine hayat veren Uzman, büyük bir ilgiyle takip edilen dizi kapsamında sergilediği iddialı ve cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Işıltılı süper mini elbisesiyle çekilen pozlar, Müjde Uzman'ın saçı, makyajı ve cesur kıyafet tercihiyle birleşerek izleyiciler tarafından tam not aldı.

Kızılcık Şerbeti dizisi, oyuncu kadrosunda Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Doğukan Güngör ve Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi başarılı isimleri barındırmasıyla büyük bir izleyici kitlesine sahip. Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev karakteri de dizinin merakla takip edilen unsurlarından biri haline gelmiş durumda.





Müjde Uzman'ın cesur seçimi olan süper mini elbisesi, sosyal medyada geniş bir beğeni ve yorum dalgasına neden oldu. İzleyiciler, Uzman'ın güzellik, tarz ve performansını övgü dolu sözlerle ifade ederek sosyal medyada paylaşımlarını sürdürdü. Ünlü oyuncunun kariyerine dair bilgiler de paylaşılarak takipçilerine sunuldu. Bu yorumlar arasında "Tüm kıyafetleri güzel taşıyor", "Gerçekten alev alev", "Bu güzellik halis mi?", "Yine harika görünüyor" gibi ifadeler öne çıktı.

Müjde Uzman, 26 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş ve Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 2001 yılında Elite Model Look yarışmasını birinci olarak tamamlamasının ardından mankenlik ve modellik kariyerine başlamış, ardından televizyon dünyasında vj'lik yaparak tanınmıştır. 2008 yılında "Paramparça Aşklar" dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Uzman, o zamandan bu yana başarılı projelerde yer almaya devam etmektedir.







