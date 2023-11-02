Mustafa Sandal Cadılar Bayramı kutlamalarına ateş püskürdü

Mustafa Sandal, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili bir gönderi yaparak, Filistin ile İsrail arasında savaş sürerken Cadılar Bayramı kutlamalarının yersiz olduğunu dile getirdi. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

MUSTAFA SANDAL'DAN CADILAR BAYRAMI HAKKINDA PAYLAŞIM

Mustafa Sandal Cadılar Bayramı adına yapılan eğlencelere aşırı sinirlendi ve sosyal medya hesabından bir gönderi de bulundu. Sandal, Filistin ile İsrail arasında süren savaşa atıfta bulunarak, "Kıyamet vahşetini görmezden gelip pagan geleneklerine sadık kalmak ilginç" dedi. Mustafa Sandal, 31 Ekim Salı günü gerçekleşen Cadılar Bayramı kutlamalarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sandal paylaşımında şunları söyledi:





"Pagan gelenekleri bize nasıl bulaştı? Cadı yok, kostüm yok, tatlı yok, dernek yok! Bu akşam bazıları Cadılar Bayramı'nı sanki hiçbir sorun yokmuş gibi büyük bir coşkuyla kutluyor. Ya siz başka bir paralel dünyada yaşıyorsunuz ya da biz başka bir paralel dünyada yaşıyoruz. Tamamen farklı bir gerçeklik. Pagan geleneklerine sadık kalma ve kıyamet düzeyindeki vahşetleri görmezden gelme konusundaki tavrınız ilginç. Kusura bakmayın ama 'Cadılar Bayramı' tam bir saçmalık!"