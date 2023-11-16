Pelin Karahan'dan evlilik itirafı: Hamile kalınca her şeyi hızlandırdık!

İki çocuk annesi Karahan, programda evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karahan, "Bir sene sonra evlenmeyi planlıyorduk, ben hamile kalınca her şeyi hızlandırdık. Flörtü hiç yaşayamadan direkt ebeveyn olduk. Hemen arkasından ikinci çocuk da gelince, biz hep anne babaymışız gibi olduk." ifadelerini kullandı.

Eşi Bedri Güntay'ın geçirdiği hastalık sonrası yaşadıklarını da anlatan Karahan, "Eşim bir hastalık geçirdi. O süreçte çok zorlandım. Ama o dönem bana çok şey öğretti. Gerçeklerle yüzleşmeyi öğrendim. Hayatı daha çok sevmeye başladım." dedi.