Şarkıcı Tan Taşçı'ya para cezası şoku! Nedenini duyan küplere binecek

Başarılı şarkıcı Tan Taşçı, Güzel oyuncu Ezgi Mola’ya verdiği destek nedeni ile mahkemelik oldu. İşte detaylar…







ÜNLÜ ŞARKICI TAN TAŞÇI'YA CEZA ŞOKU

Batman'da yaşamına son veren İpek Er (18) tarafından cinsel saldırıyla suçlanan ve uzman Çavuş Musa Orhan’a (25) hakaretten yargılandığı davada ceza alan Ezgi Mola'ya destek mesajı paylaşan şarkıcı Tan Taşçı içinde ne ceza verileceği kesinleşti.

Beşiri ilçesinde silahla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020'de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, geride bıraktığı mektupta, Siirt'te görev yapan Özel Kuvvetler Uzman Çavuş Musa Orhan’ın cinsel tacizde bulunduğunu yazdı. Orhan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan en az 12 yıl hapis cezası istemiyle Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunuldu. Sanık Orhan'ın duruşması devam ederken sosyal medyada tepkiler yağdı. Oyuncu Ezgi Mola da 20 Ağustos 2020 tarihinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'nın paylaşımıyla ilgili Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından Mola, "sesli, kısa mesaj veya görüntülü hakaret" suçundan şikâyette bulunarak 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istedi. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24 Mayıs 2022 tarihli kararıyla Ezgi Mola, "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 87 gün 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı.

TAŞÇI HAKKINDA DAVA AÇILDI

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş; Şarkıcı Tan Taşçı, Ezgi Mola'nın "Tecavüzcüye tecavüzcü denir" mesajını paylaşarak müvekkilinin rahatsız olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunarak, "Tecavüzü meşrulaştırmak amacıyla Ezgi Mola'ya hakaret şikayetinde bulundu" yazdı. Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, Orhan'a verilen mevcut cezanın kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının bulunmadığı ve kendisine tecavüzcü suçlamasının ses, yazı veya görüntüye hakaret suçunu teşkil ettiği belirtildi. Taşçı'ya 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası verilirken, taraflar uzlaştırmada anlaşma sağlayamadı.

BASİT YARGILAMA USULÜYLE DAVA GÖRÜLDÜ

Dava Banaz Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit usulle görüldü. Mahkeme, Taşçı'nın paylaştığı tarihte Orhan'ın davasının temyiz aşamasında olduğunu ve hakkında kesinleşmiş bir kararın verilmediğini söyledi. Bu nedenle sanık Taşçı'nın sosyal medya hesabından "tecavüzcü" olmakla suçlanmasının yazılı veya mesaj yoluyla hakaret suçunu oluşturduğuna karar verildi. Mahkeme, Taşçı’ya 65 gün adlî para cezası karşılığında 1.300 lira para cezası verip, indirim uygulayarak hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Taşçı'nın 5 yıl denetime tabi tutulmasına karar verdi.

Konuyla ilgili konuşan Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, şunları söyledi: “Kime yapıldığı önemli değil. Tweet yoluyla hakaret etmek veya linç etmek anayasal düşünce özgürlüğü anlamına gelmez. "Masumiyet karinesi ve adil yargılanma hakkı hepimizin ihtiyaç duyduğu, korunması gereken kutsal değerlerdir ve popülizme meze edilemeyecek kutsal değerlerdir" dedi.