Yeşilçam'ın ünlü ismiydi: Şimdi faturalarını ödeyemiyor

1970'lerde 'Bayan Bacak' lakabı ile üne kavuşan eski model, oyuncu ve şarkıcılardan Serpil Örümcer, şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. Yıllarca hayatta kalma mücadelesi veren Örümcer, sonunda elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek için yardım istedi.

Yeşilçam'ın ünlü ismiydi: Şimdi faturalarını ödeyemiyor
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Serpil Örümcer, gençliğinde bir şirkette sekreter olarak çalışırken, 1967 yılında bir güzellik yarışmasına katıldı ve orada finale kaldı. 

Serpil Örümcer son hali

Bu yarışmayla şöhrete ilk adımını atan Serpil Örümcer, 15 yaşında kendisine gelen davetleri reddetmedi ve şarkıcı oldu. Örümcer 'Samanyolu' şarkısının mimarı Berkant ile dünyaevine girdi.

Serpil Örümcer, hamileliği sırasında yaşadığı içki sorunu nedeniyle "ilk aşkım" diye bahsettiği Berkant'tan ayrıldı.

Serpil Örümcer son hali

Uzun süredir sorunlar yaşayan 71 yaşındaki Serpil Örümcer'in son görüntüleri görenleri oldukça etkiledi. Serpil Örümcer, son zamanlarda elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyleyerek video hazırladı.

Serpil Örümcer son hali

Kendi resimlerini 200 TL'ye yardım amacıyla satan Serpil Örümcer, "Yardımcı olursanız fotoğrafımı adınızla imzalayıp size göndermek isterim.'' dedi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Örümcer'in yer aldığı video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. 

Serpil Örümcer son hali

 Yorumlar arasında 'Bu çok üzücü bir durum', 'Allah yardımcımız olsun', 'Ne kadar üzücü bir durum' ve 'Sanatçılar korunmalı' ifadeleri yer aldı.

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