Yeşilçam'ın ünlü ismiydi: Şimdi faturalarını ödeyemiyor

Serpil Örümcer, gençliğinde bir şirkette sekreter olarak çalışırken, 1967 yılında bir güzellik yarışmasına katıldı ve orada finale kaldı.





Bu yarışmayla şöhrete ilk adımını atan Serpil Örümcer, 15 yaşında kendisine gelen davetleri reddetmedi ve şarkıcı oldu. Örümcer 'Samanyolu' şarkısının mimarı Berkant ile dünyaevine girdi.

Serpil Örümcer, hamileliği sırasında yaşadığı içki sorunu nedeniyle "ilk aşkım" diye bahsettiği Berkant'tan ayrıldı.





Uzun süredir sorunlar yaşayan 71 yaşındaki Serpil Örümcer'in son görüntüleri görenleri oldukça etkiledi. Serpil Örümcer, son zamanlarda elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini söyleyerek video hazırladı.





Kendi resimlerini 200 TL'ye yardım amacıyla satan Serpil Örümcer, "Yardımcı olursanız fotoğrafımı adınızla imzalayıp size göndermek isterim.'' dedi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Örümcer'in yer aldığı video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.





Yorumlar arasında 'Bu çok üzücü bir durum', 'Allah yardımcımız olsun', 'Ne kadar üzücü bir durum' ve 'Sanatçılar korunmalı' ifadeleri yer aldı.