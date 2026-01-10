169 yıllık Hacı Ayvaz Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Hazırlanıyor

Kocaeli’de 1857 yılında inşa edilen, depremler sonrası ağır hasar görerek minaresi çökme tehlikesi yaratan tarihi Hacı Ayvaz Camii, yıllar süren girişimlerin ardından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor.

Restorasyon süreci ve tescilli yapı

İzmit’in Akçakoca Mahallesinde yer alan ve kültür varlığı olarak tescilli olan caminin restorasyon süreci, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Uzun süre ibadete kapalı kalan camide, özellikle minaredeki çökme tehlikesi nedeniyle onarım zorunlu hale gelmişti. Resmi başvuruların 2021 yılında yapılmasının ardından yıllardır süren girişimler sonuç verdi ve çalışmalar yaklaşık 3 ay önce fiilen başladı. Restorasyonun birkaç ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mahalleyi rahatlatan müdahaleler

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin sürecin uzun ve zorlu olduğunu ancak gelinen noktadan memnuniyet duyduklarını belirtti. Mehmet Şahin: Camimiz çok eskiydi. Duvarlarıyla, çevresiyle, dört duvarıyla ciddi anlamda yıpranmıştı ama özellikle minaresi çok büyük tehlike arz ediyordu. Minarenin çökmesi an meselesiydi. Allah korusun birinin başına bir şey gelse bunun vebalini kimse ödeyemezdi. Biz hiç vakit kaybetmeden gerekli evraklarımızı hazırladık ve 2021 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne resmi başvurumuzu yaptık

Muhtar Şahin, minareyle ilgili riskin mahalle içinde büyük tedirginlik yarattığını ve yapılan müdahalelerle tehlikenin bertaraf edildiğini söyledi. Mehmet Şahin: Minaremizin çökme riski ortaya çıktığında çok tedirgindik. Çünkü mahalle içinde, insanların sürekli geçtiği bir noktadaydı. Büyükşehir belediyemiz, vakıflarla yapılan anlaşma çerçevesinde geldi. Minareyi güvenli bir şekilde indirdi, temizledi. Şu anda Allah’a şükür hiçbir tehlike arz eden durum kalmadı. Büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu

Süreç, takip ve beklentiler

Muhtar Şahin, işlemlerin uzamasında ödenek gecikmelerinin etkili olduğunu belirterek süreci sürekli takip ettiklerini aktardı. Mehmet Şahin: Vakıflarla yazışmalarımız oldu. Bize söylenen, ödeneklerin biraz geciktiği, bütçe beklenildiğiydi. ‘Ödenek yok, ödenek çıktığında yapılacak’ denildi. Bu yüzden süreç uzadı. Ama biz hiçbir zaman bunun arkasını bırakmadık. Gittik, geldik, takip ettik, dilekçelerimizi verdik, konunun üstünde durduk. Çünkü burası tarihi bir cami, tarihi bir yapı. Bırakırsan kendi haline terk olur, ama biz bırakmadık

Restorasyonun başlamasının ardından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, çalışmalarda emeği geçenleri takdir etti ve kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Mehmet Şahin: Yaklaşık 3 ay önce Hacı Ayvaz Camimizde tamirat başladı. O günü hiç unutmam. Çünkü yıllardır beklediğimiz bir gündü. Şu ana kadar çok güzel bir yol alındı. Çalışan arkadaşlardan Allah razı olsun, gerçekten çok güzel, titiz çalışıyorlar. Benim kanaatime göre 5 aya kalmaz, hatta belki daha kısa sürede camimiz tamamlanır. İnşallah birkaç ay içinde kapılarını yeniden ibadete açarız

Tarihi ve kültürel değeri

Hacı Ayvaz Camii’nin yeniden hizmete girmesinin mahalle için önemli olduğunu vurgulayan Şahin, yapının sadece bir bina olmadığını, geçmiş ve kültürle bağlı bir mekân olduğunu söyledi. Mehmet Şahin: Tarih kokan bu mahallemizin tarihi camisinin tekrar ayağa kalkması bizim için büyük bir mutluluk. Bu sadece bir bina değil. Burası bizim geçmişimiz, hatıramız, kültürümüz. Vatandaşımızın gelip gönül rahatlığıyla ibadet edeceği bir mekân olacak

Hacı Ayvaz Camii restorasyonuyla, Kocaeli’nin tarihî dokusunun korunması ve mahalle sakinlerinin güvenli ibadet alanına yeniden kavuşması hedefleniyor.

KOCAELİ'NİN EN ESKİ YERLEŞİM ALANLARINDAN BİRİ OLAN AKÇAKOCA MAHALLESİ'NDE 1857 YILINDA İNŞA EDİLEN, DEPREMLER SONRASI CİDDİ HASAR ALARAK MİNARESİ ÇÖKME TEHLİKESİ OLUŞTURAN TARİHİ HACI AYVAZ CAMİİ, YILLAR SÜREN GİRİŞİMLERİN ARDINDAN BAŞLATILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN AYAĞA KALKIYOR.