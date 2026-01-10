Elazığ Kent Müzesi'nde 1940'lı Yılların El İşleri Tarihe Işık Tutuyor

Elazığ Kent Müzesi'ndeki 1940'lı yıllara ait el işi ürünler, Beylikler'den Cumhuriyet'e uzanan kültürel mirası ziyaretçilere taşıyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:02
Ziyaretçilere zamanda yolculuk imkânı

Elazığ Kent Müzesi, kentin köklü geçmişini günümüze taşıyan değerleriyle dikkat çekiyor. Müze, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait birçok eserin arasında yer alan el işi parçalarla ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırıyor.

1940'lı yıllara ait el işi ürünler, dönemin yaşam kültürünü ve el sanatlarındaki inceliği gözler önüne seriyor. Günlük yaşamda kullanılan eşyalar, geleneksel kıyafetler ve el emeği göz nuru eserler, Elazığ'ın kültürel zenginliğini somut örneklerle sergiliyor.

Müze, hem geçmişin izlerini sürmek isteyen tarih meraklılarının hem de farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Sergilenen eserler, kentin tarihine ışık tutarken kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlıyor.

Ziyaretçiler, Elazığ Kent Müzesi'ndeki koleksiyonlar aracılığıyla şehrin sosyo-kültürel dönüşümünü yakından izleme fırsatı buluyor ve el sanatlarının geçmişten günümüze uzanan izlerini keşfediyor.

