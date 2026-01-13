Kırşehir'de Soğuklara Karşı Asırlık Lezzet: Ahi Helvası

Kırşehir'de kışla birlikte Ahi helvası, sıcacık lezzeti ve geleneğiyle hem aşçıların hem vatandaşların ilk tercihi oldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:17
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:19
Kırşehir'de Asırlık Isı: Ahi Helvası Kış Sofralarının Vazgeçilmezi

Kırşehir'de havaların soğumasıyla birlikte kentteki kültürel lezzetlerden Ahi helvası, hem aşçıların hem de vatandaşların ilk tercihi oldu.

Gelenekten gelen ısı

Soğuk kış günlerinde iç ısıtan yönüyle öne çıkan Ahi helvası, tadı ve geleneksel hazırlanışıyla dikkat çekiyor. Şehirde aşçılık yapan Şef Fatih Tok, soğukların başlamasıyla helvayı menülerinde ilk sıraya aldıklarını belirterek vatandaşlara ikram etti.

Görüşler

Şef Fatih Tok şöyle dedi: "Ahi helvası soğuklar başlayınca bizim menümüzde birinci sırada yer alan tatlımız. Soğuk havalarda insanımıza dağıtıyoruz. İnsanımız ısınmak için Ahi helvasını tercih ediyor".

Vatandaşlardan Servet Keskinkılıç, soğuk havalarda Ahi helvası tüketerek üşümekten kurtulmaya çalıştıklarını söyledi. Ayşe Şentürk ise Ahi helvasının kış aylarında Kırşehirlilerin en çok tercih ettiği tatlılardan biri olduğunu belirtti. Kırşehirli olmadığını söyleyen Sefa Tuna de "Ahi helvası hem iç ısıtıcı özelliğe sahip hem de tadı gerçekten mükemmel. Bu lezzeti herkesin tatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Soğukların etkisini artırdığı bugünlerde Ahi helvası, Kırşehir'de kültürel bir tat olmanın yanı sıra sofraları ısıtan bir seçenek olarak yerini koruyor.

