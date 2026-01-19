Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Su Sızıntısı: Kovalarla Önlem Tepki Çekti

Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Kovalarla Önlem Tepki Topladı

KIRŞEHİR (İHA)

Cacabey Medresesi, kısa süreli kar yağışının ardından tavanından gelen su sızıntısı nedeniyle gündeme geldi. Tarihi medresede yaşanan sorun sonrası cami görevlilerinin kovalarla suyu toplama yoluna gitmesi vatandaşların tepkisini çekti.

1271 yılında Kırşehir Emiri Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından yaptırılan ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan yapıda, yağış sonrasında tavan bölümünden su aktığı görüldü. Olayı fark eden görevliler, zeminin zarar görmesini engellemek için kovalarla müdahale etti.

Duruma tepki gösteren vatandaş Esma Şimşek, medresenin yalnızca bir ibadet alanı olmadığını, aynı zamanda önemli bir kültür mirası olduğunu vurguladı. Şimşek, "Yeniden tadilattan geçildi. İnsanlar namaz kılıyor, üzerlerine su damlamamalı ve yeniden önlem alınmalı" diye konuştu.

Restorasyonu Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tarihi medresede, her yağış sonrası benzer sorunların yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar ve yerel gözlemciler yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Olay, kentin tarihi dokusunun korunması ve restorasyon sonrası bakım süreçlerinin önemi üzerine yeni tartışmalar başlattı. Yetkililerden yapılacak açıklama ve atılacak adımlar merakla bekleniyor.

