Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Su Sızıntısı: Kovalarla Önlem Tepki Çekti

Kırşehir'deki 1271 tarihli Cacabey Medresesi'nde yağış sonrası tavan sızıntısı, cami görevlilerinin kovalarla müdahalesi ve vatandaş tepkisini gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:59
Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Su Sızıntısı: Kovalarla Önlem Tepki Çekti

Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Kovalarla Önlem Tepki Topladı

KIRŞEHİR (İHA)

Cacabey Medresesi, kısa süreli kar yağışının ardından tavanından gelen su sızıntısı nedeniyle gündeme geldi. Tarihi medresede yaşanan sorun sonrası cami görevlilerinin kovalarla suyu toplama yoluna gitmesi vatandaşların tepkisini çekti.

1271 yılında Kırşehir Emiri Nurettin Cibril bin Cacabey tarafından yaptırılan ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan yapıda, yağış sonrasında tavan bölümünden su aktığı görüldü. Olayı fark eden görevliler, zeminin zarar görmesini engellemek için kovalarla müdahale etti.

Duruma tepki gösteren vatandaş Esma Şimşek, medresenin yalnızca bir ibadet alanı olmadığını, aynı zamanda önemli bir kültür mirası olduğunu vurguladı. Şimşek, "Yeniden tadilattan geçildi. İnsanlar namaz kılıyor, üzerlerine su damlamamalı ve yeniden önlem alınmalı" diye konuştu.

Restorasyonu Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tarihi medresede, her yağış sonrası benzer sorunların yaşandığı belirtiliyor. Vatandaşlar ve yerel gözlemciler yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor.

Olay, kentin tarihi dokusunun korunması ve restorasyon sonrası bakım süreçlerinin önemi üzerine yeni tartışmalar başlattı. Yetkililerden yapılacak açıklama ve atılacak adımlar merakla bekleniyor.

ANADOLU’NUN ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRASLARI ARASINDA YER ALAN VE KIRŞEHİR’İN SİMGE YAPILARINDAN BİRİ...

ANADOLU’NUN ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRASLARI ARASINDA YER ALAN VE KIRŞEHİR’İN SİMGE YAPILARINDAN BİRİ OLAN CACABEY MEDRESESİ, YAĞIŞ SONRASI YAŞANAN SU SIZINTISI SONRASINDA CAMİ GÖREVLİLERİNİN KOVALI ÖNLEM ALMASIYLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ.

ANADOLU’NUN ÖNEMLİ KÜLTÜREL MİRASLARI ARASINDA YER ALAN VE KIRŞEHİR’İN SİMGE YAPILARINDAN BİRİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasra, Rus Filminin Mekanı Oluyor: Astoria Grande Macerası
2
Samsun Çarşamba'da Asırlık Ahşap Cami Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
3
Cacabey Medresesi'nde Yağış Sonrası Su Sızıntısı: Kovalarla Önlem Tepki Çekti
4
Talas’ta Esat Ayata Onur Gecesi: 'Kitapla Geçen Bir Ömür'
5
Bandırma Vapuru Tütün İskelesi'ne Taşınıyor — 19 Mayıs 2026
6
Didim'de Yarıyıl Tatili Coşkusu: DİGEM'de Sanat ve Eğlence
7
Çermik'te Beyler Hamamı müzeye dönüştü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları