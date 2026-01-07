Akbank Sanat’ta “Sınır Durumlar” söyleşi serisi başlıyor

Akbank Sanat tarafından düzenlenen “Sınır Durumlar” söyleşi serisi, psikiyatri ve felsefe ekseninde modern insanın deneyimlerini mercek altına alıyor. “Akbank Sanat Her Yerde” programı kapsamında, “Psikoloji ve Felsefenin Sınırında Sanat” başlığıyla gerçekleştirilecek seri; haz, delilik, temsil, sanat ve aşk temalarını ele alıyor.

Söyleşi serisi, modern çağın yarılttığı insanı psikiyatri ve felsefenin kesişim noktasından, çağdaş sanatın görsel hafızasını da referans alarak yeniden okumayı hedefliyor. Seriyi hazırlayıp sunan isimler Psikiyatrist Dr. Cengiz Arca ve yazar Ezgi Emel olarak bildirildi. Program, ölçülen ve denetlenen beden ile sürekli kaygı üreten zihin arasındaki gerilimi çağdaş yaşam bağlamında tartışmaya açıyor.

Ele alınacak temalar ve düşünsel çerçeve

Söyleşilerde modern öznenin arzuları, korkuları ve anlam arayışı farklı temalar etrafında irdeleniyor. Dopaminin yarattığı yapay haz anlayışından deliliğin politik sınırlarına, sinemanın temsil gücünden aşk ve özgürlük arasındaki gerilime kadar uzanan oturumlarda; Thomas Szasz, Michel Foucault, Gilles Deleuze ve Zygmunt Bauman gibi düşünürlerin yaklaşımları tartışmaya dahil edilecek. Soyut kavramlar estetik düzlemde sorgulanırken, çağdaş sanatın örnekleri tartışmalara eşlik edecek.

Söyleşiler, bireysel deneyimlerin toplumsal ve felsefi arka planlarını ele alarak; kırılganlık, belirsizlik ve yoğun hissetmenin sunduğu varoluş alanlarını düşünsel bir çerçevede değerlendirecek.

Söyleşi programı

14 Ocak, Çarşamba 18.30 - 20.00

Haz ve Acının Sınırında: Dopamin

Serinin ilk oturumu, modern yaşamın haz odaklı yapısını ve bunun birey üzerindeki etkilerini tartışıyor. Oturumda, Anna Lembkenin Dopamine Nation kitabındaki paradoks referans alınarak anlık tatmin döngülerinin neden tükenmişliğe dönüştüğü ele alınacak. Dopaminin haz ve acı ile kurduğu ilişki, Gilles Deleuze’ün düşünsel çerçevesiyle beden-zihin bağlamında incelenecek.

25 Şubat, Çarşamba 18.30 - 20.00

Normal ve Anormalin Sınırında: Delilik

Bu oturumda delilik kavramının biyolojik bir durum mu yoksa toplumsal bir inşa mı olduğu tartışılacak. Thomas Szasz’ın “Akıl hastalığı bir metafordur” yaklaşımı ile Michel Foucault’nun iktidar ve kapatılma analizleri temelinde modern toplumun normal tanımının nasıl kurulduğu değerlendirilecek.

11 Mart, Çarşamba 18.30 - 20.00

Temsil ve Belirsizliğin Sınırında: Eleştiri

Sinemanın kendi gerçekliğini kurma biçimleri, izleyiciyi içine çeken illüzyonlar ve bu illüzyonları sorgulamanın entelektüel hazzı bu oturumun merkezinde olacak. Filmlerin toplumsal normlara, psikolojik derinliklere ve varoluşsal sorgulamalara nasıl ayna tuttuğu ele alınacak.

8 Nisan, Çarşamba 18.30 - 20.00

Düzen ve Kaosun Sınırında: Sanat

Bu bölümde psikedelik deneyimlerin bilinci çözüşünden Michael Pollan’ın varoluşsal keşiflerine kadar, sanatın ve genişlemiş bilincin “ben” sınırlarını nasıl bulanıklaştırdığı irdelenecek.

6 Mayıs, Çarşamba 18.30 - 20.00

Teslimiyet ve Özgürlüğün Sınırında: Aşk

Serinin kapanış oturumu, Zygmunt Bauman’ın Akışkan Aşk kavramı çerçevesinde modern ilişkilerin kırılganlığını tartışacak. Bağlanma, teslimiyet ve özgürlük arasındaki ilişki; bağımlılık ve özerklik kavramları bağlamında ele alınacak.

Not: Tüm tarihler ve saatler Akbank Sanat tarafından duyurulan takvime göre verilmiştir.

"AKBANK SANAT HER YERDE" ÇATISI ALTINDA "PSİKOLOJİ VE FELSEFENİN SINIRINDA SANAT" ALT BAŞLIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK SÖYLEŞİ SERİSİ; HAZ, DELİLİK, SANAT VE AŞK TEMALARI ETRAFINDA ŞEKİLLENİYOR.