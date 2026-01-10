Aliağa'da ALBEST Sinema Yeniden Açıldı

Aliağa Gençlik Merkezi'ndeki yenilenen ALBEST Sinema, üç salon ve güncel filmlerle modern, konforlu gösterimler için hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:12
Gençlik Merkezi'nde modern ve konforlu sinema deneyimi

Aliağa Belediyesi Sosyal Tesisleri (ALBEST) tarafından yenilenen ve Aliağa Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet veren sinema salonları, ALBEST Sinema adıyla yeniden açıldı. Yenilenen fiziki şartlar ve geliştirilmiş teknik donanım sayesinde Aliağalı sinemaseverlere daha nitelikli bir gösterim deneyimi sunulması hedefleniyor.

Açılışı gerçekleştiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajla yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Aliağa Gençlik Merkezimizdeki sinema salonlarımız Aliağa Belediyesi Sosyal Tesislerimiz tarafından yenilendi. Sinema salonlarımız yenilenen yüzüyle faaliyete geçiyor. Hepinize iyi seyirler diliyorum."

Üç ayrı salonla hizmet verecek olan ALBEST Sinema'da, haftanın filmleri arasında Yanyana, Kardeş Takımı 3, Bak Postacı Geliyor ve Zootropolis 2 yer alıyor. Program; hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik yapımları kapsayarak ailelerin birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Yenilenen koltuk düzeni ile iyileştirilen görüntü ve ses sistemi konforu artırırken, ALBEST Sinema'nın Aliağa'da kültürel ve sosyal yaşamın önemli buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

