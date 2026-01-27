ALTSO ve Azerbaycan İşbirliği: Alanya'dan Yatırım ve Ticaret Fırsatları

ALTSO, Azerbaycan heyetiyle Alanya'da yatırım fırsatları, gümrük muafiyetleri ve Karabağ'daki 10 yıllık fırsatları ele aldı; iş gezisi planı gündemde.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:37
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:37
Alanya'da 'Azerbaycan-Türkiye Yatırım Fırsatları' toplantısı gerçekleştirildi

Azerbaycan Ticaret Temsilcisi Tamerlan Taghiyev ve Ticaret Ofisi Başdanışmanı Cavid Abdullayev, bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Azerbaycan-Türkiye arasında yatırım fırsatları konulu bilgilendirme toplantısına katıldı.

ALTSO Meclis üyelerinin de yer aldığı toplantıda tarım, turizm, inşaat, hayvancılık, üretim ve montaj başta olmak üzere Azerbaycan’da Türk vatandaşlarına yönelik gümrük muafiyetleri, teşvik ve destekler hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantıda özellikle yeniden Türk Dünyası’na katılan Karabağ’da 10 yıl süreyle çok daha büyük fırsatlar olduğunun altı çizildi.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ise Alanya ekonomisi ve bölgedeki yatırım olanakları hakkında heyeti bilgilendirirken, karşılıklı ticaretin önemine dikkat çekti.

Eray Erdem konuya ilişkin açıklamasında, 'Bir başlangıç olarak gördüğümüz bu ziyaret ve toplantının devamında Sayın Taghiyev’in daveti üzerine kardeş ve dost Azerbaycan’a ilkbahar döneminde Alanyalı iş insanları ile iş gezisi düzenlenmesi konusunda görüş birliğine vardık. Alanya’mızdaki yatırım fırsatlarını da aktardığımız toplantıda, Azerbaycan iş insanlarına her zaman pozitif ayrımcılık yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. İki devlet, tek millet anlayışı ile Azerbaycan’lı dostlarımızla işbirliğini geliştirmek için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Bu işbirliğinin şimdiden Alanya’mız, Ülkemiz ve kardeş ülke Azerbaycan için şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyoruz' ifadelerini kullandı.

