Samsun Çarşamba'da Asırlık Ahşap Cami Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Samsun Çarşamba Turgutlu'daki yaklaşık 200 yıllık ahşap cami bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edildi; mahalle, caminin restore edilmesini istiyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:41
Samsun’un Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi mezarlık alanı içerisinde bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen ahşap cami, uzun süredir bakımsızlık nedeniyle çürümeye terk edildi. Tarihi yapının ahşap bölümlerinde ciddi deformasyonlar gözlemleniyor.

Mahalle halkının endişesi

Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen caminin, mahalle halkı tarafından yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip olduğu ifade ediliyor. Uzun yıllardır herhangi bir bakım ve onarım görmeyen caminin ahşap bölümlerinde ciddi deformasyonlar oluştuğu kaydedildi.

Mahalle sakinleri, 2018 yılında caminin onarılması için Anıtlar Kurulu’na tadilat talebinde bulunduklarını ancak bu girişimden olumlu sonuç alamadıklarını dile getirdi. İlgisizlik nedeniyle kullanılamaz hale gelen cami, zamanla harabeye döndü.

75 yaşındaki Yunus Türk, "Bu cami çok eskidir. Biz çocukken bile burada namaz kılardık. Abdest alır, ibadetimizi yapardık. O dönem caminin çevresinde çok eski ağaçlar vardı. Sonradan hepsi kesildi, yeni camiler yapıldı. Böyle olunca burası sahipsiz kaldı. Oysa güzel bir şekilde tamir edilirse yine kullanılır" dedi.

Tarihi kullanım ve yetkililere çağrı

Geçmişte çevrede bulunan 5 köy tarafından ortak olarak kullanılan caminin, bölgede yeni camilerin yapılmasının ardından kullanım dışı kaldığı öğrenildi. Çürümeye terk edilen tarihi yapı, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Tarihi ve kültürel miras niteliği taşıyan caminin bu durumunun mahalle sakinlerini derinden üzdüğünü belirten halk, yetkililere çağrıda bulunarak caminin bir an önce restore edilmesini ve yeniden ibadete açılmasını talep etti.

