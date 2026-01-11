Ankaralı Ebru Sanatçısı Adalet Özdürük Tokat Baskı Sanatını BELMEK'te Öğreniyor

Ankaralı ebru ustası Adalet Özdürük, Kültür Yolu Festivali'nde etkilendiği Tokat baskı sanatını Tokat Belediyesi BELMEK kurslarında yerinde öğreniyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:50
Ankara’da yaşayan ebru sanatçısı ve emekli Turizm Bakanlığı personeli Adalet Özdürük, Kültür Yolu Festivali’nde etkilendiği Tokat baskı sanatını öğrenmek üzere Tokat’a gelerek Tokat Belediyesi BELMEK kurslarına katılıyor. 30 yılı aşkın süredir ebru sanatıyla uğraşan Özdürük, kentin geleneksel baskı tekniklerini yerinde inceleyip öğrenmeyi amaçlıyor.

Kültür Yolu Festivali ilham oldu

Sanatçı Adalet Özdürük, Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nde izlediği Tokatlı baskı sanatçısının kendisinde büyük bir ilgi uyandırdığını belirterek, bu sanatı yerinde öğrenme kararı aldığını ifade etti. Özdürük, "Otuz yıldan beri ebru sanatıyla ilgileniyorum. Kültür Yolu Festivali’nde izlediğim baskı sanatı beni çok etkiledi. Bu sanatı gerçekten öğrenmem gerektiğini düşündüm ve Tokat’a gelmeye karar verdim" dedi.

Tokat baskı sanatını yerinde öğreniyor

Tokat’ın köklü el sanatları mirasının önemli unsurlarından biri olan Tokat baskı sanatıyla BELMEK kurslarında tanıştığını dile getiren sanatçı, "Tokat’ta çok güzel karşılandık. Tokat Belediyesi BELMEK kurs merkezinde kalıpları, boyaları ve teknikleri öğreniyoruz. Bu sanat gerçekten çok hoşuma gitti ve devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Öğrendiklerini Ankara’ya taşıyacak

Tokat’ta edindiği bilgi ve tecrübeleri Ankara’da da uygulamayı planladığını belirten Özdürük, BELMEK kurslarının özellikle kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Özdürük, "Özellikle ev hanımları için bu kurslar çok büyük bir imkân. Hem üretmek hem de kültürel bir değeri yaşatmak açısından çok kıymetli. Bu imkânları bizlere sunan Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BELMEK kursları kültürel mirası yaşatıyor

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen BELMEK kursları, geleneksel el sanatlarını yaşatmanın yanı sıra kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımına da katkı sağlıyor. Kurslar, Tokat baskı sanatı başta olmak üzere kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılmasına imkân sunuyor.

