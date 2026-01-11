Sille Müzeleri Konya'da Akın Ediliyor: Aya Elenia, Zaman ve Sille 324 bin 873 Ziyaretçi

Sille Müzeleri Konya turizmine hareket getirdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından restorasyonlarla yeniden hayat bulan tarihi Sille Mahallesi, müzeleriyle ziyaretçi akınına uğruyor. 2025 yılında Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzeleri toplam 324 bin 873 ziyaretçiyi ağırlayarak bölge turizmine önemli katkı sağladı.

Sille Müzesi: Sille'nin kültürel dokusunu sergiliyor

Selçuklu Belediyesi tarafından Tarihi Sille Mahallesi'ne kazandırılan Sille Müzesi, ziyaretçilere Sille'nin tarihini ve kültürünü bütün yönleriyle tanıtıyor. Müze, Sille'nin taş mimarisiyle dikkat çeken özgün yapısında yer alıyor; 750 metrekare alana sahip ve iki kattan oluşuyor.

Giriş katında Kisve-i Şerif olarak bilinen Kâbe iç örtüsü, Sille Medresesi'ne ait yazma eserler ve bölgedeki önemli yapıların maketleri sergileniyor. Üst katta ise 18. ve 20. yüzyıllara ait çömlek ve halılar, kıyafetler, mutfak ve hamam kültürüne dair eserler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Zaman Müzesi: Türkiye'nin ilk ve tek Zaman Müzesi

Türkiye'nin ilk Zaman Müzesi olarak öne çıkan Zaman Müzesi, zaman kavramına dair geniş bir koleksiyonla Sille'yi ziyaret edenlerin uğrak noktası haline geldi. Selçuklu Belediyesi tarafından tarihe vefa kapsamında, turizmi geliştirmek ve tarihi mirası yaşatmak amacıyla 2012 yılında restorasyonu tamamlanarak Sille Şapeli'nde kurulan müze, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait zaman ölçer ve takvim örnekleri sunuyor.

Müzede; Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait özel tasarım saatler, muvakkitler tarafından düzenlenen ruznameler, cep ve masa takvimleri ile resmi dairelerde kullanılan el yazma ve baskı takvimler sergileniyor. Ayrıca altın ve gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumu'na ait cetvelli takvim, Roma dönemi arkeolojik güneş saati örneği ve Konya Hacı Hasan Camii kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu gibi dikkat çekici eserler yer alıyor. Müzede 170 yaşındaki saat ve 200 yaşındaki takvim gibi nadir parçalar bulunuyor.

Aya Elenia: Dünyanın ayakta duran en eski kilisesi

Aya Elenia Müzesi, dünyanın ayakta duran en eski kilisesi olarak biliniyor. 327 yılında Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena tarafından yaptırılan ibadethane, günümüzde müze olarak ziyaretçilere açık ve tarihe tanıklık etme fırsatı sunuyor.

Tarih boyunca ayakta kalan yapı, düzgün kesme Sille taşı ile inşa edilmiştir. İç kapısının üstünde Yunan harfleriyle yazılmış Karamanlıca bir tamir kitabesi bulunmakta olup bu kitabe 1833 tarihlidir. Avluda kayalara oyulmuş odalar yer alır. İbadethanenin batı duvarından girilen nartekste kadınlar mahfeline çıkan iki yönlü taş merdivenler vardır. Ana kubbe, dört fil ayağı üzerinde üç nefli olacak şekilde düzenlenmiş; iç mekânda ahşaptan, üzeri alçı süslü bir vaaz kürsüsü ile apsisle ana mekanı ayıran ahşap alçılı ikonostasis ve üzerinde Hazreti İsa ile Hazreti Meryem'in resimleri bulunur.

Ziyaret saatleri

Aya Elenia, Zaman ve Sille Müzeleri, pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

