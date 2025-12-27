DOLAR
Antalya'da Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği: Büşra Özdemir Konyalılarla Buluştu

Antalya’da Akdeniz Konyalılar Federasyonu’nun 'Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği'nde Başkan Vekili Büşra Özdemir, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:53
Etkinlikte birlik, kültür ve dayanışma vurgusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Konyalılar Federasyonu tarafından düzenlenen 'Geleneksel Bamya Çorbası Etkinliği''nde Konyalı vatandaşlarla bir araya geldi. Özdemir, etkinlikte paylaşılanın yalnızca bir yemek olmadığını; bir geleneğin, memleket özleminin ve güçlü bir dayanışma kültürünün olduğunu vurguladı.

Etkinliğe Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve federasyon üyeleri de katıldı. Katılımcılar arasındaki dayanışma ve kültürel bağların güçlenmesi dikkat çekti.

Konuşmasında Antalya'nın farklı şehirlerden gelen insanların kendi kültürlerini koruyarak ortak bir kent kimliği oluşturduğu özel bir şehir olduğuna değinen Özdemir, Konyalı vatandaşların kente kattığı emek, alın teri ve değerlerin önemine işaret etti. Özdemir ayrıca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in Konyalılara gösterdiği samimiyeti aynı anlayışla sürdürdüklerini belirtti.

"Bu sofralarda çok güzel dostluklar kuruluyor"

"Sizler burada yalnızca bir çorbayı değil; bir geleneği, bir memleket özlemini ve güçlü bir dayanışma kültürünü paylaşıyorsunuz" diyen Başkan Vekili Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel çeşitliliği büyük bir zenginlik, hemşehrilik hukukunu ise en güçlü bağımız olarak görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in sizlere her zaman gösterdiği samimiyet ve önemi bizler de aynı anlayışla sürdürüyoruz. Bu sofralarda kurulan dostluklar ve bu buluşmalarda güçlenen birlik duygusu, bizim en büyük umudumuzdur. Hiç kimseyi doğduğu yere, inancına, mezhebine ya da ırkına göre ayırmadık, ayırmayacağız."

"Mevlana’nın Konya’dan insanlığa miras bıraktığı; adaletin, kardeşliğin ve insan sevgisinin en güçlü ifadesi olan ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ çağrısını bugün de yaşatan ve bu anlamlı geleneği yıllardır sürdüren Akdeniz Konyalılar Federasyonu’na ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

Etkinlik sonunda Başkan Vekili Büşra Özdemir, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz'e ev sahipliği için teşekkür etti ve katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

