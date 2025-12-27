DOLAR
Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şiir ve Müzik Dinletisi İlgi Topladı

Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 'Şiir ve Müzik Dinletisi' öğrencilerin performanslarıyla beğeni topladı; protokol katıldı, teşekkür belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:52
Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şiir ve Müzik Dinletisi İlgi Topladı

Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Şiir ve Müzik Dinletisi" beğeni topladı

Genç yeteneklerin sahne performansları izleyicileri duygulandırdı

Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Şiir ve Müzik Dinletisi" programı okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Şiir ile müziğin buluştuğu etkinlik, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Programa; Köşk Kaymakamı Hasan Taş, Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Kemal Başaran, ilçede görev yapan okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin sahnelediği şiir dinletileri ve müzik performansları büyük ilgi gördü ve program boyunca bolca alkış aldı.

Program sonunda konuşan Köşk Kaymakamı Hasan Taş, öğrencilerin ortaya koyduğu sanatsal çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek, sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimindeki önemine vurgu yaptı. Taş, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti ve öğretmenlere teşekkür belgelerini takdim etti.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş ise konuşmasında eğitimin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurguladı; köklerinden beslenen ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bireyler yetiştirmenin temel hedefleri arasında olduğunu söyledi. Karataş, okulun sosyal, kültürel ve sanatsal gelişime verdiği önemi de aktardı.

Programın sonunda Selim Karataş tarafından etkinliğin hazırlanmasında görev alan öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Şiir ve müziğin buluştuğu anlamlı dinleti, katılımcıların beğenisini kazanırken öğrencilerin performansları uzun süre alkışlandı.

KÖŞK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ" PROGRAMI...

KÖŞK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ” PROGRAMI, ÖĞRENCİLERİN SAHNE PERFORMANSLARIYLA KATILIMCILARDAN BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

KÖŞK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN “ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ” PROGRAMI...

