Osmangazi’de Medya Buluşmaları: 2025’in Yerel ve Ulusal Gündemi Tartışıldı

Osmangazi Belediyesi'nin Medya Buluşmaları'nda Tayfun Çavuşoğlu ve Necati Kartal, 2025'in Bursa gündemi ve ülke ekonomisindeki riskleri masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:27
Osmangazi’de Medya Buluşmaları: 2025’in Yerel ve Ulusal Gündemi Tartışıldı

Osmangazi Belediyesi’nin Medya Buluşmaları ile 2025 gündemi konuşuldu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Medya Buluşmaları programında deneyimli gazeteciler Tayfun Çavuşoğlu ile Necati Kartal, 2025 yılının yerel ve ulusal gündemini değerlendirdi. Etkinlik, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Söyleşinin moderatörlüğünü Sevda Kurul üstlendi. Bursa medyasının öne çıkan iki ismi Çavuşoğlu ve Kartal, kent ve ülke gündemindeki dönüm noktalarını çarpıcı ayrıntılarla aktardı.

Bursa gündeminde öne çıkan başlıklar

Tayfun Çavuşoğlu, Bursa özelinde 2025'in en önemli gelişmesinin Bursaspor’un şampiyonluğu olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin en dikkat çeken çabası olarak ise Arap Şükrü Sokağı düzenlemesini gösterdi. Çavuşoğlu, Arap Şükrü Sokağı için yapılan müdahaleyi tarihi niteliğin korunması, turistik değer kazanımı ve güvenliğin sağlanması açısından değerli buldu.

Çavuşoğlu ayrıca Hanlar Bölgesi çalışmalarının tamamlanma noktasına gelmesini, eski Bursa ile yeni Bursa arasında bir kucaklaşma olarak değerlendirdi. Bölgedeki otopark ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı. Konuşmasında basının zor bir dönemden geçtiğini ve basının baskı altında görev yapmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ekonomide uyarı: Üretim ve sosyal etkiler

Necati Kartal, Türkiye ekonomisi hakkında uyarılarda bulundu ve 2026 yılında zorlu bir dönemin beklediğini söyledi. Kartal, mevcut ekonomik politikanın talebi kısma üzerine kurulu olduğunu, bu yaklaşımın yaklaşık 30 milyon insanı yoksullaştırdığını ifade etti ve asgari ücretin ilk kez açlık sınırının altında görüldüğünü vurguladı.

Kartal ayrıca Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın tespitine atıfta bulunarak sanayinin GSYH içindeki payının 38 iken %19.8 düzeyine gerilediğini aktardı ve 'Üretmeyen bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz' değerlendirmesinde bulundu. Kartal bu veriler ışığında ekonomik görünümün olumlu olmadığını belirtti.

Kapanış ve teşekkür

Programın sonunda Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Süleyman Çavlı, günün anısına gazeteciler Tayfun Çavuşoğlu ile Necati Kartal'a teşekkür hediyesi takdim etti.

