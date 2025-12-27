DOLAR
Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahı'nda 89. yılında anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında TYB ev sahipliğinde Taceddin Dergahı'nda düzenlenen anma programıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:41
Türkiye Yazarlar Birliği ev sahipliğinde anma töreni

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yılında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) ev sahipliğinde, İstiklal Marşı’nın kaleme alındığı Taceddin Dergahı'nda düzenlenen programla anıldı.

Anma töreni, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hacettepe mahallesinde bulunan Taceddin Dergahı'nda yapıldı. Programa Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, şairler, yazarlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kur-an’ı Kerim tilavetinin ardından, öğrenciler İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını seslendirdi.

Burada konuşma yapan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, faniliği ve dünyadaki acizliği, hakiki ebediyetin ise şöhretle değil rahmetle anılmakta olduğunu anımsatarak Ersoy’un sesinin milletin vicdanında hâlâ yankılandığını, dizelerde geçen rahmetin bu mekanın duvarlarında yaşamaya devam ettiğini kaydetti.

Bugünün bir yas günü olmadığını, emaneti sürdürme kararlılığı olduğunu , bu meşale ve ocağın sönmeyeceğini dile getiren Arıcan, "Ebediyet budur, rahmetle anılmak diyordu. Bu rahmete bir şahadet, bir sadakat, göstermek için Taceddin Dergahı’nı bir müze olarak görmüyoruz. Bu mekan bizim için ahlak mektebi, vicdan evi, Milli Mücadele’nin ruh cephesi, manevi kaynağı olmuştur" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

