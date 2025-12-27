DOLAR
Doğan Hızlan Kütüphanesi: Antalya'da 100 Bin Kitap ve Ücretsiz Ödünç Sistemi

Doğan Hızlan Kütüphanesi, yaklaşık 100 bin kitaplık koleksiyonu, ücretsiz ödünç hizmeti ve kargo desteğiyle okuma kültürünü güçlendiriyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:50
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Doğan Hızlan Kütüphanesi, zengin koleksiyonu ve ödünç kitap hizmetiyle kentte okuma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.

Hizmet saatleri ve olanaklar

Kütüphane, pazar günleri hariç 09.30-18.30 saatleri arasında okurlara kapılarını açıyor. Ziyaretçilere ücretsiz Wi-Fi sunulan mekânda, tek kişilik masalara sahip çalışma salonunu kullanmak için üyelik şartı bulunmuyor. Tüm kütüphanecilik hizmetleri ücretsiz olarak sağlanıyor.

Koleksiyon ve ödünç verme

Kataloğunda yaklaşık 100 bin kitap yer alan kütüphanede binlerce yabancı dilde eser bulunuyor. 2025 yılında hizmete açılan Ukrayna kitap köşesi ile koleksiyonun çeşitliliği daha da arttı. Her ay 10 binin üzerinde kitabın ödünç alındığı Doğan Hızlan Kütüphanesi, ödünç verme hizmetleriyle okuma alışkanlığını destekliyor.

Bağış kampanyası ve dağıtım

Kütüphanede devam eden kitap bağış kampanyası kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanından kitaplar kargo aracılığıyla ücretsiz gönderilebiliyor; kargo masrafları Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bağış kapsamında kütüphaneye ulaşan kitaplar titizlikle fiziksel muayeneden geçirilerek, kitap talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yine kargo yoluyla gönderiliyor.

2025 yılı içerisinde 89 kurum ve kuruluş kitaplığına yaklaşık 17 bin 800 kitap ulaştırılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kütüphane ve kitaplıkların katalogları bağışlarla beslenmeye devam ediyor.

