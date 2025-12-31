DOLAR
Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu — Şehit yakınları ve gaziler sanatla buluşuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu', şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sanatla buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:02
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sanata teşvik etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu.

Aile ve Sosyal Politikalar alanında yürütülen çalışmalar kapsamında atılan adımla, koroya şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve kurum personeli katılıyor. Koro, katılımcılara hem sanatsal üretim imkanı sunuyor hem de ortak bir amaç etrafında birliktelik oluşturuyor.

Koro çalışmaları, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Koro Şefi Melek Yıldız ile Koro Koordinatörü Gazi Ali Timur rehberliğinde yürütülüyor. Katılımcılar, Türk halk müziğinin seçkin eserleri eşliğinde provalarını sürdürüyor.

Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu’nun, toplumun manevi değerlerini yaşatmayı; şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere tüm katılımcılar arasında dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

