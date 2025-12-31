Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu — Şehit yakınları ve gaziler sanatla buluşuyor

Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları sanatla buluşuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sanata teşvik etmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu kuruldu.

Aile ve Sosyal Politikalar alanında yürütülen çalışmalar kapsamında atılan adımla, koroya şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve kurum personeli katılıyor. Koro, katılımcılara hem sanatsal üretim imkanı sunuyor hem de ortak bir amaç etrafında birliktelik oluşturuyor.

Koro çalışmaları, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Koro Şefi Melek Yıldız ile Koro Koordinatörü Gazi Ali Timur rehberliğinde yürütülüyor. Katılımcılar, Türk halk müziğinin seçkin eserleri eşliğinde provalarını sürdürüyor.

Ay Yıldız Türk Halk Müziği Korosu’nun, toplumun manevi değerlerini yaşatmayı; şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere tüm katılımcılar arasında dayanışma ve aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE GAZİ YAKINLARINI SANATA TEŞVİK ETMEK AMACIYLA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE "AY YILDIZ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU" KURULDU.