Ayder Yaylası'nda 18.’si Kardan Adam Kış Festivali Coşkusu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda 18.’si düzenlenen Kardan Adam Kış Festivali, yerli ve yabancı ziyaretçilerle renkli görüntüler eşliğinde coşkuyla başladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:28
Rize, Çamlıhemşin — Ayder Yaylası

Ayder Yaylası'nda bu yıl düzenlenen 18.’si Kardan Adam Kış Festivali coşkuyla başladı. Doğu Karadeniz'in en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Ayder Yaylası, yerli ve yabancı ziyaretçilerle dolup taşarken festival alanında renkli görüntüler oluştu.

Festival kapsamında düzenlenen konserde yerel sanatçılar sahne aldı; vatandaşlar müzik ve eğlencenin tadını çıkardı. Aynı zamanda festival alanında oluşan pistte eğlenen katılımcılar, geçmişte yaşanan olumsuzluklar nedeniyle festivalde şambrellerle kaymak yasaklandığı için naylon, muşamba ve plastik malzemelerin üzerine oturarak tepeden aşağıya doğru kaydı.

Öte yandan festival alanında yapılan 4-5 metre yüksekliğindeki kardan çay bardağı da ziyaretçilerin ilgisini çekti ve fotoğraf noktalarından biri haline geldi.

