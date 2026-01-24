Balat'ta 125 Yıllık Yapı 'Limon Kolonyası' Sergisiyle Yeniden Hayat Buldu

Balat'ta 125 yıllık tarihi yapı sanatla yeniden açıldı

İstanbul’un tarihi semtlerinden Balat, geçmişin nasıl hatırlandığını ve bugüne nasıl taşındığını sorgulayan 'Limon Kolonyası' başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Bağımsız küratör Seda Çelik küratörlüğünde hazırlanan sergi, 125 yıllık tarihi bir yapıda sanatseverlerle buluştu.

Hassas restorasyon ve mekân odaklı kurgular

Uzun süredir atıl durumda olan yapı, Baran Mimarlık tarafından gerçekleştirilen hassas bir onarım sürecinin ardından kapılarını sergiye açtı. Mekân-odaklı yerleştirme olarak tasarlanan sergi, geçmişle kurulan ilişkinin nasıl "seçildiğini" ve "güvenli hale getirildiğini" merkeze alıyor.

Mehmet Emin Baran imzalı mimari tasarım, yapının özgün karakterini koruyarak mekanı sergi için yeniden işlevlendiriyor. Mimarlık, tasarım ve yapay zeka destekli üretim süreçlerini bir araya getiren Baran, mekanı bir arka plan olmaktan çıkarıp hafızanın düzenlendiği bir eşik alanı olarak kurguluyor. Tasarım dili, müzikten, seyahatten ve ekstrem sporlardan beslenen çok katmanlı bir yaklaşımla serginin atmosferine doğrudan katkı sağlıyor.

Kolonya: Nostaljiden sembole

Sergi ismini taşıyan 'Limon Kolonyası'nı nostaljik bir koku deneyimi olmaktan çıkarıp sembolik bir araca dönüştürüyor. Kolonya, ziyaret sırasında temasın sınırlarını belirleyen; geçmişi ne tamamen silen ne de olduğu gibi bırakan bir düzenleme biçimi olarak ele alınıyor. Sergi, hatırlamanın kendisinden çok neyin "hatırlanabilir" kılındığını vurguluyor.

Açılışı 23 Ocak tarihinde gerçekleştirilen sergide; Yeşim Pektok Yağmur, Türkan Burkas, Melis Arslan, Ercan Vural, Dilan Gitmez, Cemre Teke, Çağla Saydağ Karter, Beyza İla, Emel Vardar, Ayşe Derin Ergenç ve Asya Alpayın eserleri yer alıyor.

Geçmişle kurulan ilişkinin masumiyetini sorgulayan ve izleyiciyi bu seçici hafızanın bir parçası olmaya davet eden 'Limon Kolonyası', 4 Şubat 2026 tarihine kadar Balat'taki adresinde ziyaret edilebilir.

