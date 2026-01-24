Kahramanmaraş’ta Büyükşehir’den 25 Ocak Tiyatro Şöleni

Kahramanmaraş Büyükşehir’den 25 Ocak’ta Tiyatro Şöleni

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat çalışmalarını genişleterek 25 Ocak Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi (NFK Kültür Merkezi) nde çocuklar ve yetişkinler için iki özel oyunu izleyiciyle buluşturuyor.

Bu etkinlik, belediyenin düzenlediği Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında tiyatroseverleri ve çocukları aynı gün bir araya getirecek.

Çocuklara "Gizemli Yolculuk"

Günün ilk bölümünde minik izleyiciler için sahnelenecek olan "Gizemli Yolculuk", saat 13.00 ve 15.00 seanslarıyla izlenecek. Merak uyandıran hikâyesi, renkli sahne performansı ve eğitici unsurlarıyla oyun, çocukları hayal dolu bir serüvene davet ediyor.

Yetişkinlere "Deliriyorum Haberin Olsun"

Akşam gösterisi saat 20.00'de başlayacak olan iki perdelik komedi "Deliriyorum Haberin Olsun", Uzman Psikolog Necip in danışanlarıyla yaşadığı sıra dışı ve bir o kadar da komik olayları sahneye taşıyor. Mizahi dili ve güçlü oyuncu kadrosuyla oyun, yetişkin tiyatroseverlere kahkaha dolu bir akşam vaat ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm gösterilerin ücretsiz olduğu vurgulanarak, çocuklar ve tiyatroya ilgi duyan tüm vatandaşlar etkinliklere davet edildi.

