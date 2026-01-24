Birlikte Parlayalım Aliağa'da: Tiyatro Günleriyle Minik İzleyicilerle Buluştu

Aliağa Belediyesi’nin sömestr özelinde düzenlediği Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen Birlikte Parlayalım oyunu, ilk gösteriminde yoğun ilgi gördü. Çocukların beğenisini kazanan oyun, 24 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında Aliağa’nın merkez ve çevre mahallelerinde ücretsiz olarak her gün izleyiciyle buluşacak.

Oyun Teması ve Mesajı

Birlikte Parlayalım, rekabet yerine dostluk ve paylaşmayı merkeze alıyor. Oyun, çocuklara her bireyin kendine özgü yeteneklere sahip olduğunu ve bu yetenekler doğru şekilde bir araya geldiğinde harika işler başarılabileceği mesajını veriyor.

Müzikal Dokunuşlar ve Oyuncu Kadrosu

Oyuncu kadrosu Aliağa Sanat Evi (ASEV) kursiyerlerinden oluşan oyun, üç kişilik ekip tarafından sahneleniyor. Performansa oyuncuların canlı çaldığı ukulele ve marakas eşlik ederken, oyunda sözü ve bestesi Demet Bozkurt'a ait 'Parla' adlı şarkı da seslendiriliyor. Müzikal ögelerin ön planda olduğu sahnede ritim ve tiyatro iç içe geçiyor.

Aliağa’da Tiyatro İçin Yeni Bir Dönem

Aliağa Belediyesi Orman Tiyatrosu, Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) bünyesinde faaliyetlerine başladı. Tiyatronun ilk projesi, yazar ve yönetmenliğini ALBET Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt'un yaptığı 'Birlikte Parlayalım' oldu.

Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt, Aliağa Belediyesi’nin Orman Tiyatrosu projesi hakkında şu sözleri söyledi: Aliağa Belediyesi Orman Tiyatrosu kendi içimizde oluşturduğumuz yeni bir oluşum. ‘Birlikte Parlayalım’ oyunumuzu ve gelecekteki diğer oyunlarımızı çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Oyunumuzda yaş sınırı yok. Çok küçük seyircimiz için de görsel bir şölen oluşturabilir, hatta ebeveynlerin bile keyifle izleyebileceği bir oyun. Her konuda bize destek olan, çocuk tiyatrosunun gelişimine öncülük eden ve minik seyircimizi sanatla buluşmamıza yardım eden Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

Aliağa’da tiyatronun erişilebilirliğini artırmayı hedefleyen proje, sömestr boyunca minik izleyicilere ücretsiz ve canlı tiyatro deneyimi sunarak bölgedeki kültür-sanat hayatına canlılık katmayı amaçlıyor.

