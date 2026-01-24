Çankırı Turizmi Parlıyor: Yerli Turistler Kente Hayran

Samsun’dan gelen 30 kişilik kafile, Çankırı'nın Kurşunlu kaplıcası, tuz mağarası ve müzelerini ziyaret ederek kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:19
30 Kişilik Samsun Kafilesi Kaplıca ve Tuz Mağarasını Gezdi

Son zamanlarda turist kafilelerin rotası haline gelen Çankırı, kültürel ve turistik yapılarıyla ziyaretçilerden tam not alıyor.

Turizm şirketleri tarafından düzenlenen kafile turlarıyla farklı illerden gelen vatandaşları ağırlayan kent, bu çerçevede Samsun'dan gelen 30 kişilik yerli turist kafilesini ağırladı.

Kafile, ilk olarak Kurşunlu ilçesindeki kaplıcayı ziyaret etti. Ardından ziyaretçiler tuz mağarası ve kent müzelerini gezerek Çankırı'nın köklü tarihine tanıklık etti.

Vatandaşlar yaptıkları gezide kentin doğal ve tarihi dokusundan etkilendiklerini, Çankırı'ya hayran kaldıklarını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

