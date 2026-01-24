Çankırı Turizmi Parlıyor: Yerli Turistler Kente Hayran

30 Kişilik Samsun Kafilesi Kaplıca ve Tuz Mağarasını Gezdi

Son zamanlarda turist kafilelerin rotası haline gelen Çankırı, kültürel ve turistik yapılarıyla ziyaretçilerden tam not alıyor.

Turizm şirketleri tarafından düzenlenen kafile turlarıyla farklı illerden gelen vatandaşları ağırlayan kent, bu çerçevede Samsun'dan gelen 30 kişilik yerli turist kafilesini ağırladı.

Kafile, ilk olarak Kurşunlu ilçesindeki kaplıcayı ziyaret etti. Ardından ziyaretçiler tuz mağarası ve kent müzelerini gezerek Çankırı'nın köklü tarihine tanıklık etti.

Vatandaşlar yaptıkları gezide kentin doğal ve tarihi dokusundan etkilendiklerini, Çankırı'ya hayran kaldıklarını ifade etti.

