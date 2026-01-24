Beyza Alkoç İmza Günü Ceylan Karavil Park AVM'de Yoğun İlgi

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleşen Beyza Alkoç imza gününde uzun kuyruklar oluştu; ziyaretçiler kitaplarını imzalatma ve yazarla sohbet etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:03
Diyarbakır’da kitap severler yazarla buluştu

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen Beyza Alkoç imza günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlik süresince alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluştu; hayranlar sevilen yazarla buluşma heyecanı yaşadı.

Samimi bir atmosferde geçen imza gününde ziyaretçiler kitaplarını imzalatma ve birebir sohbet etme fırsatı buldu.

Etkinlik, Ceylan Karavil Park AVM'nin kültür ve sanat etkinliklerini destekleyen anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

AVM yönetimi, ziyaretçilere değer katan etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

