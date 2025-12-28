Bakan Ersoy: Halk plajları 2025'te 3 milyon 252 bin 769 kişiyi denizle buluşturdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada 2025 yılında halk plajlarının milyonlarca vatandaşı denizle buluşturduğunu duyurdu. Bakan Ersoy, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajlarından faydalandığını belirtti.

19 halk plajı hizmette, yeni açılışlar ve düzenlemeler

Ersoy, ülke genelinde 19 halk plajının hizmet verdiğini vurguladı. 2025 yılında açılan ve yenilenen tesisler arasında Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ve Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı yer alıyor. Ayrıca Antalya Beldibi Bahçecik Halk Plajında yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve üniteler artırıldı.

Bakanın açıklamasında, halk plajlarının çevreye duyarlı, ücretsiz ve erişilebilir yapısıyla yaz boyunca yoğun ilgi gördüğü ifade edildi. Ersoy, '2025’te kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık, iz bıraktık' sözleriyle bu adımların Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkısını vurguladı.

Halk plajlarının amaçları arasında herkes için nitelikli ve erişilebilir sahiller sunmak bulunduğunu belirten Ersoy, kültür, sanat ve turizmi güçlendiren projelerle ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy: "3 milyon 252 bin 769 kişi, bugüne kadar halk plajlarımızdan faydalandı"