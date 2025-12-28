DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.123,62 -0,32%

Erciyes’te Hafta Sonu Pistler Doldu: Binlerce Turist Kayak Keyfi

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu binlerce turist pistleri doldurdu; kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetre, yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:32
Erciyes’te Hafta Sonu Pistler Doldu: Binlerce Turist Kayak Keyfi

Erciyes’te Hafta Sonu Pistler Doldu: Binlerce Turist Kayak Keyfi

Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun ilgi sürüyor

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu boyunca binlerce turist ağırladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılarındaki tesislerde tatilciler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Öte yandan iki gündür devam eden kar yağışıyla pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES'TE HAFTA SONU PİSTLER KAYAKSEVERLERLE...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES'TE HAFTA SONU PİSTLER KAYAKSEVERLERLE DOLDU.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES'TE HAFTA SONU PİSTLER KAYAKSEVERLERLE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus’ta Yılbaşı Pazarları Açıldı: 25-31 Aralık Etkinliklerle Dolu
2
Sivas’ta Yavuz Bülent Bakiler Anısına Şiir ve Müzik Dinletisi
3
Tomarza'da Bin Yıllık Türk Kültürü: 17-20. Yüzyıl Mezar Taşları Belgeleniyor
4
Prof. Dr. Ahmet Kavas: Afrika'nın Dünü, Bugünü ve Yarını
5
Van Saray'da Kekikdüzü'nde Köse-Gelin Geleneği Yaşatılıyor
6
Coğrafi İşaretli Görele Dondurması Kışın da İlgi Görüyor
7
Pursaklar Belediyesi’nden Hanım Evleri Kursiyerlerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Gezisi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti