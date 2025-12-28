Erciyes’te Hafta Sonu Pistler Doldu: Binlerce Turist Kayak Keyfi

Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun ilgi sürüyor

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu boyunca binlerce turist ağırladı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılarındaki tesislerde tatilciler kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkardı.

Öte yandan iki gündür devam eden kar yağışıyla pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN OLAN ERCİYES'TE HAFTA SONU PİSTLER KAYAKSEVERLERLE DOLDU.