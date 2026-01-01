Bayburt Huzurevinde Manevi Buluşma: Aheng-i Bendir İlahiler Söyledi

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Aheng-i Bendir İlahi Grubu, Mekke’nin fethi dolayısıyla Bayburt Memnune Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, bendir eşliğinde ilahi ve şiirler seslendirerek huzurevi atmosferini maneviyatla doldurdu.

Programdan Notlar

Huzurevi sakinleri seslendirilen ilahilere hep birlikte eşlik etti. Program sırasında bir huzurevi sakini Kur’an-ı Kerim tilaveti yaptı ve etkinlik dualarla tamamlandı. Etkinlikte öğrenciler ile huzurevi sakinleri arasında duygusal anlar yaşandı; program sonunda huzurevi personelleri tarafından öğrencilere ve yaşlılara ikramlarda bulunuldu.

"Gönüllerde güzel bir sada bırakmak istedik"

Aheng-i Bendir İlahi Grubunun kurucusu ve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Rana Sena Mutaf, programın amacını şöyle açıkladı: "Bayburt Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizden oluşan dini musiki grubumuz Aheng-i Bendir, bu akşam huzurevindeki büyüklerimizin ellerini öpmeye, onların gönüllerini hoş etmeye ve güzel bir sada bırakmaya geldi. İnşallah gönüllerinde güzel bir iz bırakmışızdır"

Huzurevi Müdüründen Teşekkür

Huzurevi Müdürü Murat Köse etkinlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinin Aheng-i Bendir grubunu, Mekke’nin fethi münasebetiyle huzurevimize davet ettik. Yaşlılarımızla çok güzel vakit geçirildi, ilahiler söylendi, dualar edildi. Bu anlamlı programdan dolayı Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine teşekkür ediyorum"

BAYBURT HUZUREVİNDE MANEVİ BULUŞMA: BENDİRLER ÇALINDI, İLAHİLER SÖYLENDİ