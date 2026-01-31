Bayburt’ta Tel Helvası Buluşması: Huzurevi Sakinleri ve Ciritçiler Bir Arada

Bayburt’un kadim kış geleneği tel helvası çekimi, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri ile cirit sporcularını bir araya getirdi. Program, yöresel tatların sunumu ve kültürel paylaşımlarla dolu dolu geçti.

Etkinlik detayları

Etkinlik kapsamında Bayburt Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri kulüp tesisinde ağırlandı. Kop Atlı Spor Kulübü ve Oğuzhan Atlı Spor Kulübü sporcularının katkılarıyla; tel helvası çekildi, sobada patates közlendi, ağız barları söylendi ve soba üzerinde kaynayan demli çay huzurevi sakinlerine ikram edildi.

Tel helvası geleneksel yöntemlerle hazırlandı

Etkinliğin ana unsurlarından biri olan tel helvası geleneksel yöntemlerle hazırlandı. Un, yağ, şeker ve limon suyundan oluşan karışımda şeker ve su soba üzerinde uzun süre kaynatıldı. Kıvam alan karışım yağlanan tepsiye dökülüp kar üzerinde soğutuldu, ardından yoğrularak top haline getirildi. Cirit sporcuları, sini etrafında toplanarak kavrulmuş un üzerine aldıkları şekeri tel tel olana dek dört bir koldan çekti.

Oyunlar ve kültürel paylaşım

Tel helvası çekiminin ardından geleneksel kabak oyunu oynandı; yaşlıların da katıldığı oyun renkli görüntüler oluşturdu. Program, ağız barları eşliğinde oynanan yöresel oyunlarla devam etti; huzurevi sakinleri cirit sporcularıyla omuz omuza bar oynadı ve halaylar çekildi.

Yetkililer ve katılımcıların görüşleri

Huzurevi Müdürü Murat Köse etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün yaşlılarımız farklı bir ortam, farklı bir eğlence gördü. Can Bayburt Atlı Spor Kulübü sağ olsun bizleri davet etti. Kış aylarında yaşlarımız olumsuz hava şartları nedeniyle fazla hareket imkanı bulamıyorlar. Fırında patates yedik, çay içtik. Ayrıca Bayburt’un olmazsa olmazı tel helvasını çektik ve yaşlılarımıza ikram ederek, hep birlikte yedik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Huzurevi sakini Recep Andoğlu ise etkinliğin moral kaynağı olduğunu belirterek, "Bayburt’ta özellikle kış aylarında huzurevi sakinleri için güzel etkinlikler yapılıyor. Bugün de bu odada tel helvası yapıp, yedik. Bayburt’a özgü birçok kültürel unsuru yakından görme fırsatı bulduk" dedi.

Aslen Ordulu olan Ercan Bölükbaş da Bayburt kültürünü tanımaktan memnun olduğunu ifade etti: "Pek çok arkadaşımız Bayburt kültürünü bilmiyor, Bayburtlu değiliz, ben Orduluyum. Burada Bayburt’un meşhur tel helvasını tattık, soğuk kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti olan közlenmiş patatesten yedik. Farklı şehirlerden gelen birçok arkadaşımız Bayburt kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Tel helvası, kabak oyunu ve barlar bizim için güzel bir deneyim oldu"

Can Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Celalettin Topyay ise kulübün yalnızca sportif faaliyet yürütmediğini vurgulayarak, "Can Bayburt Atlı Spor Kulübü olarak huzurevi sakinlerini misafir ettik. Bayburt’ta sadece cirit oynamıyor, kültürümüzü de yaşatıyoruz. Bayburt’un tel helvasını çektik, fırında patates yaptık. Yaşlılarımızı mutlu ettik, biz de onlar sayesinde mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, közde patates ve demli çay ikramının ardından çekilen halaylar ve omuz omuza söylenen ağız barlarıyla son buldu.

