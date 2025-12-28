Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

Fransız sinemasının ikonu Brigitte Bardot'un ölümü duyuruldu

Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Brigitte Bardot Vakfı, sağlık sorunları olan oyuncunun vefat ettiğini duyurdu; ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

28 Eylül 1934'te Fransa'nın başkenti Paris'te varlıklı bir ailede doğan Bardot, 1956'da oynadığı filmde yaptığı mambo dansı ile uluslararası üne kavuştu. Bardot, kariyeri boyunca yaklaşık 50 filmde rol aldı.

Hayatının son yıllarında hayvan hakları savunuculuğu ile öne çıkan Bardot, aynı zamanda aşırı sağcı siyasi görüşleri ile gündeme geldi.

Bardot, farklı yıllarda verdiği röportajlar ve kaleme aldığı makaleler nedeniyle ırkçı söylemleri nedeniyle 5 kez yargılanmış ve ceza almıştı. 2006'da dönemin İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy'ye yazdığı ve Müslümanların Kurban Bayramı kutlamasını kınadığı mektup nedeniyle 15 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

FRANSIZ SİNEMASININ DÜNYACA ÜNLÜ İSMİ BRİGİTTE BARDOT, 91 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.