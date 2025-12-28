DOLAR
Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

Fransız sinemasının ikonu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Brigitte Bardot Vakfı duyurdu; ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:57
Fransız sinemasının ikonu Brigitte Bardot'un ölümü duyuruldu

Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Brigitte Bardot Vakfı, sağlık sorunları olan oyuncunun vefat ettiğini duyurdu; ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

28 Eylül 1934'te Fransa'nın başkenti Paris'te varlıklı bir ailede doğan Bardot, 1956'da oynadığı filmde yaptığı mambo dansı ile uluslararası üne kavuştu. Bardot, kariyeri boyunca yaklaşık 50 filmde rol aldı.

Hayatının son yıllarında hayvan hakları savunuculuğu ile öne çıkan Bardot, aynı zamanda aşırı sağcı siyasi görüşleri ile gündeme geldi.

Bardot, farklı yıllarda verdiği röportajlar ve kaleme aldığı makaleler nedeniyle ırkçı söylemleri nedeniyle 5 kez yargılanmış ve ceza almıştı. 2006'da dönemin İçişleri Bakanı Nicolas Sarkozy'ye yazdığı ve Müslümanların Kurban Bayramı kutlamasını kınadığı mektup nedeniyle 15 bin euro para cezasına çarptırılmıştı.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

